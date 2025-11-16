Зачем ехать в Хабаровск за икрой: разбор цен и неожиданных находок

Хабаровский рынок — это не просто место для покупки продуктов, это настоящий культурный и гастрономический центр Дальнего Востока.

Для туристов он стал обязательным пунктом программы, а для местных жителей — местом, где можно найти лучшие продукты региона. Главный магнит для приезжих —, конечно же, красная икра.

Рынок даже предлагает уникальную фотозону, где можно «побывать» внутри банки с икрой.

«Клоповка» и «красника»: дальневосточные ягоды, о которых многие не знают

Однако, рынок привлекает не только любителей икры. Близость к границе чувствуется повсюду, предлагая широкий ассортимент корейской, китайской и японской кухни.

Местные продавцы зазывают попробовать аппетитные салаты, а среди товаров можно найти и продукцию, выращенную прямо в Хабаровском крае, вплоть до свежей земляники.

Среди уникальных дальневосточных даров природы особое место занимают кедровые орешки, лимонник и загадочная «клоповка» — местная ягода, получившая свое название из-за специфического запаха, но известная как «лучшее средство от похмелья». Другое ее название — «красника».

От икры до китайских деликатесов: гастрономическое путешествие по Хабаровскому рынку

Выбор икры на рынке поражает:

«Икра разная, дают попробовать».

Кеты и горбуши — самые популярные виды, и цены на них в Хабаровске значительно ниже, чем в Москве. Килограмм икры кеты здесь обойдется примерно в 7 500 рублей, в то время как в столице за тот же объем придется отдать около 11 000 рублей.

Икра горбуши стоит около 4 500 рублей за килограмм против московских 9 600 рублей. Важный момент при покупке — «обязательно нужно смотреть, чтобы икра была этого сезона».

У некоторых продавцов есть прошлогодняя продукция, но честные торговцы предупреждают об этом. Кроме икры, здесь можно приобрести копченую рыбу, краба, тунца и гребешка.

Икру упаковывают надежно, с использованием термопакетов, что позволяет ей спокойно перенести перелет, даже до самой Москвы.

Амурский улов: от китайского окуня до загадочной «аухи»

Река Амур, на берегах которой раскинулся Хабаровск, является домом для примерно 130 видов рыб, что делает рынок настоящим раем для любителей рыбных деликатесов.

Особого внимания заслуживает рыба «ауха», известная также как «китайский окунь» или «синиперка». Эта вкусная рыба, обитающая в реках Китая и Кореи, активно ловится и в бассейне Амура, на озере Ханка и на Сахалине.

Как Хабаровский рынок покоряет туристов и москвичей

Рынок предлагает также более сотни видов чая, в основном поставляемого из Китая, а также экзотические напитки из Японии и Кореи. Но, безусловно, главный герой хабаровского рынка — это красная икра.

Ее доступность и качество делают этот рынок привлекательным как для местных жителей, так и для туристов, ищущих аутентичные дальневосточные вкусы.

Ну, а если до Хабаровска не доехать, а цены не позволяют купить красную икру на Новый год, то «Городовой» выяснил, чем можно заменить деликатес на праздничном столе.

Все указанные в статье цены актуальны на момент публикации.