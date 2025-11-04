«Имитируют ощущение икры с минимальной ценой»: чем заменить дорогие деликатесы на новогоднем столе

Рост цен на красную икру вынуждает россиян искать более доступные альтернативы для праздничного стола.

Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина поделилась с порталом «Городовой» секретами, как заменить дорогие деликатесы, не проиграв во вкусе и презентации.

«Красная икра ценных сортов подорожала, но на праздник всегда еще цены «взлетают» чуть ли не в 2 раза», — отмечает эксперт.

«Имитируют ощущение икры с минимальной ценой»: секреты бюджетных деликатесов от диетолога

«Можно этот деликатес заменить на другие виды икры — не такие, как из минтая, трески или сельди», — советует Мухина.

По его словам, эти виды икры «обычно даже менее соленые, но с более мягким мясным вкусом и такой же текстурой, но меньше по размеру икринок».

Однако, ассортимент альтернатив гораздо шире. Для праздничного стола отлично подойдут:

Рыбные паштеты и форшмаки: из минтая или сельди в стеклянной банке — это «хорошо подходят как закуска, с хлебом или крекерами».

Белковая альтернативная икра: приготовленная из рыбного бульона и альгината, она «полностью имитирует ощущение икры с минимальной ценой».

Тартары и сервисы: из лосося или сельди с каперсами и лимоном — эти блюда «дают также богатый вкус без икорной соли».

«Всенародные» крабовые палочки: сделанные из рыбного фарша «сурими», они помогут «разнообразить новогодний стол рыбными продуктами».

«Нарезка из малосольной рыбы выглядит дорого, но цена демократична»: шеф-повар о рыбных хитах

Для тех, кто хочет удивить гостей, врач рекомендует приготовить муссы из селедочного филе:

«Текстура напоминает деликатесы и отлично сочетается с цельнозерновыми тостами».

«У нас также люди ценят нарезку из малосольной рыбы. Это скумбрия, анчоусы или готовят холодное блюдо треска в маринаде под овощами — выглядит дорого , но по цене очень демократично и является универсальной заменой рыбных деликатесов на праздничном столе».

Хозяйки, готовые к кулинарным экспериментам, могут «сэкономить огромные деньги», приготовив «рулеты из запеченой рыбы: из минтая или сардин с сыром или творогом внутри».

«Они удобны для подачи и нарезки и очень красиво смотрятся на праздничном столе».

Не стоит забывать и о рыбных тарталетках с пастой из тунца/сардин.

«Удобные и вкусные, а также выглядят празднично и можно разнообразить зеленью, лимоном, укропом».

Эти доступные и вкусные варианты позволяют сделать новогодний стол богатым и разнообразным, не переплачивая за деликатесы.