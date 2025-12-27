Трамваи и троллейбусы Петербурга поменяют расписание: как не остаться на остановке в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге опубликовали список общественного транспорта, который будет работать в новогоднюю ночь.

Перед зимними каникулами городские власти Петербурга обнародовали, как будет организовано движение электротранспорта в праздничные дни.

Уже cо 30 декабря 2025 года и до 11 января 2026 года трамваи и троллейбусы будут ходить по особому расписанию, сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

В эти дни режим работы изменится в зависимости от уровня пассажиропотока и дня недели.

Власти отмечают, что график предусматривает рабочие, праздничные и ночные рейсы. В новогоднюю ночь, с полуночи до шести утра, электротранспорт выйдет на маршруты для ночных поездок.

Это нововведение должно повысить удобство для жителей и гостей Петербурга, отмечающих праздник не дома.

В период c 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года будет организовано движение по ночным маршрутам, чтобы горожане могли добраться домой сразу после завершения праздника. Поездки будут доступны с интервалом примерно в полчаса.

Это решение позволит охватить основные магистрали мегаполиса и соединить центр с жилыми массивами.

Ночные маршруты охватят семь направлений, среди них как трамваи, так и троллейбусы.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, ночной электротранспорт продолжит работу, но перечень маршрутов сократится, останутся только троллейбусы.

Движение трамваев в ночь на Рождество не предусмотрено.

Следует иметь в виду эти изменения при подготовке к поездкам в праздничные дни. Помимо расписания наземного транспорта, ранее сообщалось и об особенностях работы метрополитена в праздничный период. Электротранспорт подстроит график под ожидания и привычки пассажиров в дни новогодних гуляний.

В комитете по транспорту обратили внимание, что дополнительное ночное движение вводится для того, чтобы люди могли безопасно и без лишних сложностей возвращаться домой после праздников.

