Львенок на маникюре: в Петербурге выясняют, кто привёл хищника в салон для животных

Сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора заинтересовались видеозаписью, появившейся в интернете: на кадрах видно львенка, приведенного в один из петербургских груминг-салонов.
Животному, по оценкам специалистов, не больше полутора или двух месяцев, и, возможно, его раньше срока разлучили с матерью. Такой малыш нуждается в уходе со стороны ветеринара, чтобы не возникло осложнений со здоровьем.
Авторы записи указали, что владелец львенка пришел в салон, чтобы подстричь зверьку когти.
После изучения этой информации в управлении решили проверить, насколько правомерно содержать дикого хищника дома, а также выяснить, работают ли в отношении владельца какие-либо разрешительные документы.
Ведомство обратилось в полицию для установления личности хозяина животного.
В Росприроднадзоре подчеркнули, что львы входят в перечень представителей дикой фауны, которых гражданам законом запрещается держать дома.
По словам представителей ведомства, подобные случаи встречаются: экзотических зверей заводят как домашних, а также привлекают для развлечений и съемок.
К сожалению, это часто заканчивается болезнями и даже гибелью животных.
