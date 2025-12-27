Городовой / Город / Львенок на маникюре: в Петербурге выясняют, кто привёл хищника в салон для животных
Львенок на маникюре: в Петербурге выясняют, кто привёл хищника в салон для животных

Опубликовано: 27 декабря 2025 02:00
Городовой ру

Росприроднадзор обратился в полицию из-за видеозаписи с участием львенка, снятой в Санкт-Петербурге.

Сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора заинтересовались видеозаписью, появившейся в интернете: на кадрах видно львенка, приведенного в один из петербургских груминг-салонов.

Животному, по оценкам специалистов, не больше полутора или двух месяцев, и, возможно, его раньше срока разлучили с матерью. Такой малыш нуждается в уходе со стороны ветеринара, чтобы не возникло осложнений со здоровьем.

Авторы записи указали, что владелец львенка пришел в салон, чтобы подстричь зверьку когти.

После изучения этой информации в управлении решили проверить, насколько правомерно содержать дикого хищника дома, а также выяснить, работают ли в отношении владельца какие-либо разрешительные документы.

Ведомство обратилось в полицию для установления личности хозяина животного.

В Росприроднадзоре подчеркнули, что львы входят в перечень представителей дикой фауны, которых гражданам законом запрещается держать дома.

По словам представителей ведомства, подобные случаи встречаются: экзотических зверей заводят как домашних, а также привлекают для развлечений и съемок.

К сожалению, это часто заканчивается болезнями и даже гибелью животных.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
