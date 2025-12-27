Городовой / Город / «Главный мушкетёр» не изменяет ни Петербургу, ни «Зениту»: Беглов поздравил Боярского с 76-летием
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

«Главный мушкетёр» не изменяет ни Петербургу, ни «Зениту»: Беглов поздравил Боярского с 76-летием

Опубликовано: 27 декабря 2025 01:00
«Главный мушкетёр» не изменяет ни Петербургу, ни «Зениту»: Беглов поздравил Боярского с 76-летием
«Главный мушкетёр» не изменяет ни Петербургу, ни «Зениту»: Беглов поздравил Боярского с 76-летием
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Губернатор Санкт-Петербурга выразил артисту пожелания крепкого здоровья и творческих успехов.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Михаила Боярского с днем рождения. В тексте поздравления Беглов отметил, что миллионы зрителей связывают образы актёра с героями, которых он воплощал на экране.

По словам губернатора, эти персонажи для многих стали воплощением таких качеств, как достоинство, честь и искренность.

Беглов добавил, что широкая признательность к Михаилу Боярскому основана не только на выдающемся даре и харизме актёра, а также его неизменной гражданской позиции.

Особую симпатию у жителей города артист вызывает благодаря любви к Санкт-Петербургу и поддержке местного футбольного клуба «Зенит». Беглов подчеркнул, что эта преданность объединяет его с поклонниками театра и спорта.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью