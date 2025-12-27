«Главный мушкетёр» не изменяет ни Петербургу, ни «Зениту»: Беглов поздравил Боярского с 76-летием

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Михаила Боярского с днем рождения. В тексте поздравления Беглов отметил, что миллионы зрителей связывают образы актёра с героями, которых он воплощал на экране.
По словам губернатора, эти персонажи для многих стали воплощением таких качеств, как достоинство, честь и искренность.
Беглов добавил, что широкая признательность к Михаилу Боярскому основана не только на выдающемся даре и харизме актёра, а также его неизменной гражданской позиции.
Особую симпатию у жителей города артист вызывает благодаря любви к Санкт-Петербургу и поддержке местного футбольного клуба «Зенит». Беглов подчеркнул, что эта преданность объединяет его с поклонниками театра и спорта.
