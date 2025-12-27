Где в Петербурге эта зима прячет свои сказочные фотозоны: больше десяти локаций для самых необычных снимков

В зимний период Санкт-Петербург привлекает множество путешественников, желающих почувствовать атмосферу праздника и прогуляться по украшенным улицам.

Городские власти ежегодно создают особую новогоднюю обстановку, наполняя знакомые уголки яркой иллюминацией. Даже не самое снежное начало декабря 2025 года не помешало возникновению точек для праздничных фотосессий.

Основная новость этого сезона — появление сразу десятка новых мест, где можно сделать особенные зимние фотографии без необходимости оформления профессиональных съемок.

Одним из наиболее заметных стал «Новогодний сад» возле Исаакиевской площади: на Синем мосту специалисты разместили светящиеся арт-объекты, а вход для всех желающих открыт свободно.

Здесь возможно сфотографироваться на фоне мерцающих лотосов и украшенных хвойных деревьев с видами на собор.

Дворцовая площадь по-прежнему считается главным праздничным местом для тех, кто хочет сделать снимки с двадцатиметровой украшенной елью.

На ветвях дерева можно найти фигурки лошадок, щелкунчиков и сувенирные избушки, а рядом открыта горка, с которой любой желающий может бесплатно скатиться после фотосессии.

Невский проспект, освещённый фантазийными световыми элементами, предлагает встречи с Дедом Морозом у Гостиного двора — его присутствие обязательно привлечёт внимание в новогодние дни.

Для создания снимков в имперском стиле стоит посетить бульвар, где разместились два световых тоннеля, называемые «Петровским» и «Екатерининским». Здесь же установлены фигуры львов — они органично дополняют праздничный настрой кадра.

Александровский сад украшен новыми объектами и сверкающей иллюминацией, делающей любое селфи необычным, пишет Neva.today.

У Казанского собора на фасаде виднеется проекция иконы, а у самого здания возвышается традиционная зелёная ёлка. Манежная площадь встречает гостей атмосферой ярмарки, арт-объектами «Русский медведь» и тематическими композициями.

Любителям европейских мотивов стоит побывать на территории острова Новая Голландия — здесь зимние декорации сочетаются с уличными огнями, а каток оформлен игрушками и гирляндами. Особую популярность набирают фотографии у уличных очагов среди сверкающих гирлянд.

У Никольских рядов можно совместить отдых и фотосессию: здесь расположены шести-метровая ель, венецианская карусель и каток, а также сама атмосфера располагает к мечтам под бой курантов рядом с Семимостьем.

