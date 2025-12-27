Городовой / Город / Светофоры стали умными: проспект Обуховской Обороны подключили к автоматике
Опубликовано: 27 декабря 2025 03:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Власти приняли меры для улучшения дорожного движения с целью уменьшить пробки и повысить уровень безопасности на дорогах.

В Невском районе Петербурга реализован новый этап автоматизации дорожного движения — на проспекте Обуховской Обороны заработала современная автоматизированная система управления, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

В ходе работ были модернизированы светофоры на четырех перекрестках: там, где проспект Обуховской Обороны пересекается с Рыбацким проспектом; напротив дома 42 на пересечении с Шлиссельбургским проспектом; на перекрестке с улицей Чернова; у дома 120, рядом с заводом «Большевик».

Кроме обновления существующих устройств, рядом с трамвайным парком № 7, на пересечении с улицей Грибакиных, установлен новый светофор.

Благодаря этим мерам ожидается повышение пропускной способности трассы и снижение числа аварийных ситуаций.

Юлия Аликова
