Светофоры стали умными: проспект Обуховской Обороны подключили к автоматике

В Невском районе Петербурга реализован новый этап автоматизации дорожного движения — на проспекте Обуховской Обороны заработала современная автоматизированная система управления, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.
В ходе работ были модернизированы светофоры на четырех перекрестках: там, где проспект Обуховской Обороны пересекается с Рыбацким проспектом; напротив дома 42 на пересечении с Шлиссельбургским проспектом; на перекрестке с улицей Чернова; у дома 120, рядом с заводом «Большевик».
Кроме обновления существующих устройств, рядом с трамвайным парком № 7, на пересечении с улицей Грибакиных, установлен новый светофор.
Благодаря этим мерам ожидается повышение пропускной способности трассы и снижение числа аварийных ситуаций.
