Сколько лет теперь до диплома: Минобрнауки раскрыло сроки новой системы

Продолжительность обучения будет зависеть от уровня сложности специальности и составит от четырёх до шести лет.

В ближайшие годы российские университеты приступят к внедрению новой модели высшего образования. Главный инфоповод заключается в том, что сроки обучения перестанут быть едиными для всех специальностей. Теперь продолжительность получения диплома будет зависеть от выбранного направления и предполагаемой глубины подготовки.

В пресс-службе министерства просвещения и науки пояснили, что такие перемены начнутся в учебном 2026–2027 году. Там уточнили: «Время обучения будет определяться тем, сколько потребуется для качественного освоения специальности». При этом подход позволит учесть как потребности выпускников, так и требования к уровню профессиональной подготовки.

Для ряда профессий определена продолжительность обучения. Врачей, инженеров и педагогов будут готовить пять лет. Для индустрии туризма и гостиничного дела предусмотрели четырёхлетние программы, в то время как особо сложные и научноёмкие специальности будут осваиваться за шесть лет.

На встрече деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов заместитель министра Дмитрий Афанасьев заявил, что по ряду направлений, например, по «Африканистике» и «Востоковедению», возможно увеличение сроков обучения из-за значительного объёма информации и специфики материала.

В образовательном ведомстве отметили:

«Вариативность сроков получения высшего образования позволит найти баланс между запросами экономики, стандартами качественного фундаментального образования и интересами самих студентов, у которых появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации на рынке труда».