Двор с секретом: где в Петербурге оживает память о Семёновском полке

Опубликовано: 16 ноября 2025 09:15
Гвардейский дворик
В узком переулке Адмиралтейского района спрятано напоминание о воинской славе города.

Спрятанный во дворах Адмиралтейского района, за домами Дойникова переулка, есть место, где история всё ещё звучит в кирпиче. "Гвардейский дворик" — одно из тех петербургских пространств, которые не видно с улицы, но которые рассказывают не меньше, чем музейная витрина.

Двор, где служила история

Когда-то здесь, на месте нынешних доходных домов, располагалась госпитальная слобода Семёновского лейб-гвардии полка. Один из старейших полков России квартировал неподалёку — в районе современной Бронницкой улицы.

В 1860-е годы участок застроили жилыми домами по проекту архитектора Александра Занфтлебена, но память о военном прошлом осталась даже в названиях: бывший Госпитальный переулок теперь зовётся Дойниковым.

От госпиталя до художественного дворика

Сегодня этот двор — не просто жилое пространство, а небольшой памятник гвардейской славе. Его оформление напоминает о Семёновском полке: на стенах можно увидеть элементы военной символики, чугунные декоративные детали, эмблемы и знаки, перекликающиеся с армейскими орденами.

Даже старая трансформаторная будка превращена в арт-объект.

Создатели — художники и энтузиасты — не ставили целью реконструкцию, но получилось нечто большее: уютный камерный мемориал в духе старого Петербурга, где повседневное соседствует с историей.

Автор:
Елизавета Астахова
