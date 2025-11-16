В Петербурге объявили о новом катке — когда он распахнёт лёд и чего от него ждать

В Санкт-Петербурге готовится открытие нового катка, как сообщил заместитель главы города Борис Пиотровский. Ледовое поле у СКА Арены будет иметь площадь 1750 квадратных метров, официальный старт работы назначен на 7 декабря. Жители и гости города смогут посетить еще несколько мест для катания в этом сезоне.
Катки уже функционируют в «Охта парке» и на территории «Новой Голландии». Желающие могут готовиться к открытию ледовой площадки на Елагином острове — она начнет принимать посетителей 1 декабря. Чуть позже, 12 декабря, начнет работу каток на территории Музея железных дорог.