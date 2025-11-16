Легенда советского вкуса: как живёт пирожковая, пережившая эпохи

С 1956 года здесь ничего не меняют — и в этом весь её секрет.

На Московском проспекте, в доме со шпилем, пахнет детством и дрожжами. Здесь, под вывеской "Пирожковая СССР", с 1956 года жарят пирожки — почти так же, как тогда, когда город ещё называли Ленинградом.

Когда-то это было просто место, где можно было быстро перекусить на пути к заводу или трамваю. Но со временем оно стало особенным: сюда приходили не только за едой, а за атмосферой — за тем чувством, когда всё просто, понятно и по-домашнему.

Без гламура — зато со вкусом

Внутри — никаких дизайнерских изысков: кафель, стойка, пара столиков, запах свежего теста и масла. Меню лаконичное, но проверенное десятилетиями: пирожки с мясом, капустой, повидлом, картошкой.

Легенда на Московском

Эта пирожковая стала редким примером советской точки общепита, которая дожила до наших дней почти без изменений. Говорят, что рецепты сохранились с середины прошлого века, а секрет — в простоте и честности.

В 2016 году "Пирожковая СССР" отметила своё 60-летие, а теперь у неё уже несколько филиалов по городу. Вкус из прошлого оказался настолько живучим, что легко вписался в новую эпоху.