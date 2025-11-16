Поменяли флаг, а душа осталась: зарубежные города, которые построила Российская империя

Истории этих городов — это одновременно и повествование о русских первопроходцах, и свидетельство бурных исторических перемен.

Российская Империя, а затем и Советский Союз, оставили свой след на карте мира, основав множество городов. Некоторые из них, даже спустя века, сохранили свои исторические названия, другие же были переименованы, но не забыли своих русских корней.

Далянь: “Дальний” город русской мечты

В 1898 году, на месте небольшой рыбацкой деревушки Циннива, русские основали город, которому суждено было стать главной базой и штаб-квартирой Тихоокеанского флота.

«Дальним» его назвали не случайно — это было самое удаленное от Петербурга место.

Строительство, длившееся семь лет, обошлось казне в астрономическую сумму, но, по мнению современников, город получился «самым удачным по планировке, красивым и интересным».

Разделенный на административную, китайскую и европейскую части, Дальний быстро стал одним из крупнейших портов на восточном побережье.

Его судьба была непростой: после захвата японцами и смены названия на Дайрен, город был возвращен России после Второй мировой войны, но уже в 1950 году безвозмездно передан Китаю.

Харбин: Русский город в сердце Китая

Еще один русский город в Китае, Харбин, появился благодаря строительству Китайско-Восточной железной дороги. Изначально задуманный как крупный перевалочный узел, он получил свое название от маньчжурского слова «харба» — переправа.

Архитектура старого Харбина до сих пор напоминает русские города: вычурные кирпичные фасады, купола и булыжные мостовые.

До революции русские составляли около сорока процентов населения, а после Гражданской войны их число значительно возросло за счет эмигрантов.

Харбин был домом для десятков церквей, русских школ и вузов, оставаясь, по сути, русским городом четверть века после революции. Оккупация японцами, а затем вхождение в состав Маньчжоу-го, не смогли полностью стереть его русские корни.

Сент-Майкл: Забытый аляскинский аванпост

На Аляске, принадлежащей США, находится город Сент-Майкл, основанный в 1883 году экспедицией Русско-американской компании. Это было самое северное русское поселение, служившее укрепленным торговым постом.

После продажи Аляски Америке, русские торговцы еще оставались здесь, пока американцы не построили форт, назвав его в честь острова.

Золотая лихорадка принесла городу временный расцвет, превратив его в перевалочную базу для грузов по реке Юкон. Сейчас в Сент-Майкле проживает менее пятисот человек.

Хелм: Город-перевертыш на границе

Старинный польский город Хелм, изначально основанный как Холм Галицко-Волынским князем Даниилом Галицким, неоднократно переходил из рук в руки.

После включения в состав Польского королевства, он получил статус города и был упомянут в «Списке русских городов дальних и ближних».

В 1815 году Холм вернулся в состав России, став столицей Холмской губернии. Окончательно город отошел к Польше после советско-польской войны, где поляки и переименовали его в Хелм.

Палдиски: От русского порта до эстонского города

В 1718 году Петр I лично разработал проект военного порта и крепости на берегу Финского залива, назвав его Рогервик. Порт должен был стать одной из главных баз русского флота на Балтике.

Строительство шло медленно, но Екатерина II возобновила его, переименовав поселение в Балтийский Порт. Став безуездным городом Эстляндской губернии, он получил свое нынешнее название — Палдиски — после отделения Эстонии от Российской Империи.

Костанай: Русская мечта в казахских степях

Во второй половине XIX века русские переселенцы начали осваивать казахские степи. В 1879 году в урочище Кустанай было начато строительство города, призванного стать центром торговых путей.

Поначалу носивший название Николаевск, он получил свое нынешнее имя — Костанай — в 1895 году. Город стал крупнейшим торговым центром, а резкий рост населения начался с освоением целинных земель.

После распада СССР, город был переименован, но русские до сих пор составляют значительную часть его населения.

Семей: От ядерного полигона до города-истории

Город Семей, ранее известный как Семипалатинск, ведет свою историю с 1718 года, когда была построена крепость на берегу Иртыша.

Название «Семипалатинск» происходит от семи строений древнего монастыря, сохранившихся к моменту основания крепости. В советский период город стал центром оборонного комплекса, связанного с ядерным полигоном.

После обретения Казахстаном независимости, в 2007 году город был переименован в Семей, став символом новой истории, но не забыв своего прошлого.