Запретная зона: почему жители бегут от российского озера, которое «глотает» людей

Где же находится этот природный монстр?

Где-то в Тверской области раскинулось озеро, которое внушает страх даже самым смелым. Его название — Бросно. Местные жители обходят его стороной, а истории о пропавших людях, перевернутых лодках и зловещей «пасти» живут до сих пор.

Даже на картах оно выглядит загадочно и недружелюбно.

“Пузырь-убийца” и запах серы: ожившие легенды

Старики, живущие в окрестностях Бросно, неохотно говорят о нем, хмурясь и вспоминая страшные истории. В 1980-х годах в озере пропала группа туристов: палатки и вещи остались нетронутыми, а людей словно поглотила земля.

В 1950-х годах целая семья утонула «будто по сигналу». А в годы войны, по свидетельствам очевидцев, в озере якобы «утонул» немецкий самолет.

Местные рассказывают о загадочном явлении: из воды поднимается «песчаная гора», после чего появляется резкий запах серы и слышится всплеск. Некоторые вспоминали странное рычание, другие — словно бы зловещую тень, скользящую под водой.

Некоторые, по рассказам, видели, как «озерная пасть глотает металл» — тот самый самолет. А еще раньше — купцов, которых «что-то» утянуло на дно.

Монстр или геология? Научные поиски в глубинах Бросно

Столь пугающие легенды не могли остаться без внимания. В 2000-х годах ученые решили исследовать озеро Бросно более детально.

Их изыскания показали: дно водоема испещрено глубокими разломами, из которых активно выходят газы — метан и сероводород. Эти газы скапливаются в донных отложениях в виде гидратов.

«Пока не тронешь — всё спокойно. Но если нарушить покой, прыгнуть, кинуть якорь, устроить взрыв — газы вырываются наружу, создавая пузыри», — объясняет научную подоплеку явлений один из исследователей.

Резкое всплытие таких пузырей может легко перевернуть лодку. А высокая концентрация сероводорода способна вызвать потерю сознания. Таким образом, природные явления могут объяснить многие из пугающих историй, не прибегая к мистике.

Где чудовище — а где просто опасность

«То, что пугает — не фантастика, а физика», — подчеркивают специалисты.

Газ, поднимающийся из разломов, может создавать эффект воронки, затягивая в воду лодки. Сероводород, как уже упоминалось, опасен для здоровья. А если рядом кто-то неосторожно закурит, то может произойти даже взрыв.

Озеро Бросно — это место, где веками накапливалась мощная природная энергия. И хотя наука дает рациональные объяснения многим загадкам, остается ощущение, что водоём хранит еще немало тайн.

Рыбачить здесь можно, но с предельной осторожностью. А вот купание категорически не рекомендуется: холодная вода, коварные глубины и внезапно всплывающие пузыри делают это занятие крайне опасным.

Возможно, главное чудо озера Бросно — не мифическое чудовище из глубин, а сила природы, способная как пугать, так и удивлять, и люди, которые стараются понять и приручить ее.