Под занавес года на берегах Невы — встреча Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко, руководители России и Белоруссии, после телефонного диалога, который состоялся в субботу, 15 ноября, приняли решение встретиться в Петербурге к концу года. До этого личная встреча планируется на заседании Организации Договора о коллективной безопасности, которое пройдёт в Бишкеке. Информация об этих планах поступила из официального сообщения Кремля.

Во время состоявшегося разговора обсуждались детали сотрудничества между странами, в том числе вопросы энергетики. Президенты также обменялись взглядами по наиболее важным темам международной повестки. Было отмечено, что в ходе предстоящего саммита в Бишкеке лидеры обеих стран продолжат общение, а в конце года состоится и традиционная встреча государств — членов Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге.

«Условлено о дальнейших контактах в ходе предстоящего в Бишкеке саммита Организации Договора о коллективной безопасности и традиционной встречи лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств в конце года в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении пресс-службы.