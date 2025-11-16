Городовой / Город / Под занавес года на берегах Невы — встреча Путина и Лукашенко
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чрево Петербурга: квартал, где боялись появляться даже стражи порядка Город
Глава ФТС заглянул в будущие аудитории: как в Петербурге идёт реконструкция филиала таможенной академии Город
Митрофаниевское кладбище: холерный некрополь, который стерли с карты Петербурга Город
Маддалена пал, а пояс уехал: Махачев взошёл на трон полусреднего веса UFC Город
Петербург накроют тучи, а легкий снег достанется не всем Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Под занавес года на берегах Невы — встреча Путина и Лукашенко

Опубликовано: 16 ноября 2025 11:39
Под занавес года на берегах Невы — встреча Путина и Лукашенко
Под занавес года на берегах Невы — встреча Путина и Лукашенко
Городовой ру

Лидеры двух стран договорились о сотрудничестве в ходе состоявшегося 15 ноября телефонного разговора.

Владимир Путин и Александр Лукашенко, руководители России и Белоруссии, после телефонного диалога, который состоялся в субботу, 15 ноября, приняли решение встретиться в Петербурге к концу года. До этого личная встреча планируется на заседании Организации Договора о коллективной безопасности, которое пройдёт в Бишкеке. Информация об этих планах поступила из официального сообщения Кремля.

Во время состоявшегося разговора обсуждались детали сотрудничества между странами, в том числе вопросы энергетики. Президенты также обменялись взглядами по наиболее важным темам международной повестки. Было отмечено, что в ходе предстоящего саммита в Бишкеке лидеры обеих стран продолжат общение, а в конце года состоится и традиционная встреча государств — членов Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге.

«Условлено о дальнейших контактах в ходе предстоящего в Бишкеке саммита Организации Договора о коллективной безопасности и традиционной встречи лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств в конце года в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении пресс-службы.
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью