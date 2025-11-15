Форт в Петербурге, который британцы боялись штурмовать: внутри него скрывалась страшная тайна

Форт "Александр I" построили к 1845 году, чтобы прикрывать фарватер и Каботажную гавань. Сотни пушек, мощные стены и продуманная конфигурация делали его неприступным: даже во время Крымской войны британская эскадра не рискнула приблизиться к этим берегам.
Со временем военное значение укрепления уменьшилось, и в конце XIX века у него появилась новая миссия — уже не боевая, а научная.
Чумной форт
В 1899 году здесь открыли первую в России противочумную лабораторию. Инициатором стал профессор Сергей Лукьянов, а финансировал проект принц Александр Ольденбургский.
Изолированное положение форта делало его идеальным местом для работы с опаснейшими инфекциями — чумой, холерой, сибирской язвой.
Форт перестроили: установили паровое отопление, провели лифт для лошадей, построили печь для кремации биоматериалов. Учёные жили прямо на острове — связь с Кронштадтом держали при помощи парохода с символичным названием "Микроб".
После революции оборудование и образцы вывезли в Саратов, где появился институт "Микроб" — преемник лаборатории форта.
От науки к легенде
Позже крепость снова заняли военные, а в XX веке здесь снимали фильмы, проводили рейвы и экскурсии. Сегодня форт закрыт на реставрацию: к 2026 году он станет музеем истории борьбы с инфекционными заболеваниями — возвращаясь, по сути, к своему первому предназначению.