Снег в Петербурге пришёл не один: следом налетел сильный ледяной ветер

Опубликовано: 16 ноября 2025 10:06
Городовой ру

МЧС предупредило жителей Петербурга о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, который ожидается 16 ноября.

Жителям Санкт-Петербурга сообщили о неблагоприятной метеорологической ситуации из-за наступления зимнего похолодания. По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», начиная с 16 ноября с 2:05 ночи в городе ожидается усиление ветра. По информации пресс-службы регионального МЧС, порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В связи с этим горожанам советуют проявлять осторожность вне дома, особенно не находиться рядом с неустойчивыми объектами и деревьями. Автомобилистам также рекомендуется быть внимательнее в пути. Специалисты призывают соблюдать простые меры безопасности во время непогоды.

Юлия Аликова
