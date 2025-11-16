Снег в Петербурге пришёл не один: следом налетел сильный ледяной ветер

Жителям Санкт-Петербурга сообщили о неблагоприятной метеорологической ситуации из-за наступления зимнего похолодания. По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», начиная с 16 ноября с 2:05 ночи в городе ожидается усиление ветра. По информации пресс-службы регионального МЧС, порывы могут достигать 17 метров в секунду.
В связи с этим горожанам советуют проявлять осторожность вне дома, особенно не находиться рядом с неустойчивыми объектами и деревьями. Автомобилистам также рекомендуется быть внимательнее в пути. Специалисты призывают соблюдать простые меры безопасности во время непогоды.