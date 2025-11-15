Городовой / Город / Он строил не просто завод, а дворец: секрет немецкого гения, оставившего в Петербурге сказочное наследие
Он строил не просто завод, а дворец: секрет немецкого гения, оставившего в Петербурге сказочное наследие

Опубликовано: 15 ноября 2025 21:15
Витражи
За воротами старого завода, среди чугунных львов и арок, когда-то светились витражи по сказкам братьев Гримм.

В 1853 году немецкий предприниматель Франц Сан-Галли купил участок у Лиговского канала и открыл там небольшую кузницу. Место оказалось удачным — рядом проходила строящаяся железная дорога, и мастерская быстро выросла в одно из лучших литейных предприятий Петербурга.

Здесь делали не только трубы и радиаторы — Сан-Галли создал первый в России центральный отопительный радиатор, который сам называл «печью без огня».

Завод, построенный как дворец

Особняк Сан-Галли на Лиговском проспекте, 60, выглядит скорее как флорентийское палаццо, чем как часть завода. Фасады в стиле эклектики, резной чугун, коринфские колонны, орнаменты и — главное — витражи.

Они изображали сцены из сказок братьев Гримм — "Семь воронов", "Спящую красавицу", "Белоснежку". В XIX веке подобное оформление промышленного здания выглядело почти фантастикой.

Витражи были изготовлены в Мюнхене под руководством художника Владимира Сверчкова, и, по словам исследователей, в особняке их было не меньше десяти. До наших дней дошли три — в двусветной столовой дома.

Чугун, свет и легенды

Архитектор Карл Рахау создал особняк без сметы — только по вдохновению заказчика. Ворота украшали чугунные львы, а между зданием конторы и проходной стояли скульптуры Меркурия и мальчика-кузнеца — символы труда и торговли.

Позже здесь построили целый рабочий посёлок — с деревянными домами в русском стиле, садом и фонтаном "Рождение Афродиты". Сегодня он частично восстановлен.

Сказка под ржавчиной

После революции завод стал называться "Кооператором", потом — заводом бумагоделательного оборудования имени Второй пятилетки.
Часть корпусов перестроили, а часть — утратили. Но старый особняк Сан-Галли и его витражи пережили эпохи и войны.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
