Он строил не просто завод, а дворец: секрет немецкого гения, оставившего в Петербурге сказочное наследие

В 1853 году немецкий предприниматель Франц Сан-Галли купил участок у Лиговского канала и открыл там небольшую кузницу. Место оказалось удачным — рядом проходила строящаяся железная дорога, и мастерская быстро выросла в одно из лучших литейных предприятий Петербурга.
Здесь делали не только трубы и радиаторы — Сан-Галли создал первый в России центральный отопительный радиатор, который сам называл «печью без огня».
Завод, построенный как дворец
Особняк Сан-Галли на Лиговском проспекте, 60, выглядит скорее как флорентийское палаццо, чем как часть завода. Фасады в стиле эклектики, резной чугун, коринфские колонны, орнаменты и — главное — витражи.
Они изображали сцены из сказок братьев Гримм — "Семь воронов", "Спящую красавицу", "Белоснежку". В XIX веке подобное оформление промышленного здания выглядело почти фантастикой.
Витражи были изготовлены в Мюнхене под руководством художника Владимира Сверчкова, и, по словам исследователей, в особняке их было не меньше десяти. До наших дней дошли три — в двусветной столовой дома.
Чугун, свет и легенды
Архитектор Карл Рахау создал особняк без сметы — только по вдохновению заказчика. Ворота украшали чугунные львы, а между зданием конторы и проходной стояли скульптуры Меркурия и мальчика-кузнеца — символы труда и торговли.
Позже здесь построили целый рабочий посёлок — с деревянными домами в русском стиле, садом и фонтаном "Рождение Афродиты". Сегодня он частично восстановлен.
Сказка под ржавчиной
После революции завод стал называться "Кооператором", потом — заводом бумагоделательного оборудования имени Второй пятилетки.
Часть корпусов перестроили, а часть — утратили. Но старый особняк Сан-Галли и его витражи пережили эпохи и войны.