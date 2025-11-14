Токпокки: когда овощи, курица и крахмал создают симфонию вкуса

Рисовые колбаски в соусе за 15 минут: пошаговое руководство для кулинарного эксперимента.

Мечта о приготовлении экзотического азиатского блюда на собственной кухне становится реальностью с тонкими, но важными кулинарными советами.

Шеф-повар Иван Кудряшов делится секретами создания токпокки — популярного азиатского блюда из рисовой муки, которое покоряет своей простотой и изысканным вкусом.

Магия заготовок: основа идеальных токпокки

Иван Кудряшов Шеф-повар «По поводу граммовки с токпокки я, к сожалению, сейчас не вспомню», — честно признается шеф-повар порталу «Городовой».

Но в этом случае есть практичное решение:

«На упаковках с рисовой мукой указано количество муки для создания теста. Соотношение может быть один к двум, один к трём».

Это означает, что, следуя инструкции на упаковке, можно без труда создать основу для токпокки.

После того как тесто готово и сформированы «колбаски» — рисовые кнедлики — можно приступать к приготовлению соуса.

Для порции, рассчитанной на двух человек, понадобятся следующие ингредиенты:

80 грамм лука

80 грамм кабачка

80 грамм болгарского сладкого перца

60 грамм свежемороженого зеленого горошка

160 грамм филе курицы (для более сытной начинки)

50 грамм кунжутного или оливкового масла для обжарки

50 грамм соевого соуса

20 грамм кукурузного крахмала

Вода или бульон — по необходимости для достижения нужной густоты.

Искусство обжарки: быстрые движения и сильный огонь

«Берем, нарезаем все квадратиками, где-то сантиметр-полтора», — начинает шеф-повар.

Все ингредиенты, кроме горошка, крахмала и соевого соуса, обжариваются на сильно разогретом масле.

«Сначала первым делом идет лук», — подчеркивает Иван Кудряшов.

Далее добавляется перец, затем кабачки. Важно не убавлять нагрев:

«То есть обжарили лук, появился румянец, добавили перец, перец с одной стороны начинает поджариваться, добавляем кабачки и все это жарим еще в течение минут 3-4 периодически перемешиваем».

Секреты густоты и вкуса

После этого добавляется зеленый горошек.

«Добавляем буквально 100 мл бульона или воды, чтобы они начали пропариваться», — инструктирует повар.

В это время необходимо подготовить крахмал:

«На такое количество крахмала потребуется 50-60 мл воды».

«Когда вот обжарили курочку, ее после перца уже кидаем», — добавляет важный нюанс.

После того как курица стала белой, добавляется горошек, перемешивается, вливается соевый соус, и все заливается бульоном — «где-то 250 мл». Когда смесь закипит, ее проваривают около минуты, а затем вливают разведенный крахмал.

«Вся эта масса очень быстро загустеет», — отмечает Иван Кудряшов.

Финальные штрихи и подача

По желанию, в соус можно добавить соль, сахар, «сухой чеснок, либо свежий чеснок во время обжарки с кабачком. Его потребуется грамм 10». После загустения соуса, когда его консистенция устраивает, добавляются ранее приготовленные токпокки.

«Провариваем 2-3 минуты. Можно даже полторы-две. И оставляем немножко напитаться токпокки вот этим вкусом», — советует шеф-повар.