Городовой / Общество / Токпокки: когда овощи, курица и крахмал создают симфонию вкуса
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пулково на «второй круг»: в 2027 году может начаться строительство второй очереди Город
«-ов» или «-ин»: что на самом деле отличает русские фамилии Общество
Летний сад стал зимней столовой: петербургские школьники сделали кормушки для птиц Город
Не перекроют, но зажмут: с 15 ноября капремонт Рубежного путепровода урежет движение Город
Город тянет кабель к нуждам: в 2026 Петербург подключит к электросетям 27 общественных туалетов Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Токпокки: когда овощи, курица и крахмал создают симфонию вкуса

Опубликовано: 14 ноября 2025 09:00
Токпокки
Токпокки: когда овощи, курица и крахмал создают симфонию вкуса
Городовой ру

Рисовые колбаски в соусе за 15 минут: пошаговое руководство для кулинарного эксперимента.

Мечта о приготовлении экзотического азиатского блюда на собственной кухне становится реальностью с тонкими, но важными кулинарными советами.

Шеф-повар Иван Кудряшов делится секретами создания токпокки — популярного азиатского блюда из рисовой муки, которое покоряет своей простотой и изысканным вкусом.

Магия заготовок: основа идеальных токпокки

Иван Кудряшов
Иван Кудряшов Шеф-повар

«По поводу граммовки с токпокки я, к сожалению, сейчас не вспомню», — честно признается шеф-повар порталу «Городовой».

Но в этом случае есть практичное решение:

«На упаковках с рисовой мукой указано количество муки для создания теста. Соотношение может быть один к двум, один к трём».

Это означает, что, следуя инструкции на упаковке, можно без труда создать основу для токпокки.

После того как тесто готово и сформированы «колбаски» — рисовые кнедлики — можно приступать к приготовлению соуса.

Для порции, рассчитанной на двух человек, понадобятся следующие ингредиенты:

  • 80 грамм лука
  • 80 грамм кабачка
  • 80 грамм болгарского сладкого перца
  • 60 грамм свежемороженого зеленого горошка
  • 160 грамм филе курицы (для более сытной начинки)
  • 50 грамм кунжутного или оливкового масла для обжарки
  • 50 грамм соевого соуса
  • 20 грамм кукурузного крахмала
  • Вода или бульон — по необходимости для достижения нужной густоты.

Искусство обжарки: быстрые движения и сильный огонь

«Берем, нарезаем все квадратиками, где-то сантиметр-полтора», — начинает шеф-повар.

Все ингредиенты, кроме горошка, крахмала и соевого соуса, обжариваются на сильно разогретом масле.

«Сначала первым делом идет лук», — подчеркивает Иван Кудряшов.

Далее добавляется перец, затем кабачки. Важно не убавлять нагрев:

«То есть обжарили лук, появился румянец, добавили перец, перец с одной стороны начинает поджариваться, добавляем кабачки и все это жарим еще в течение минут 3-4 периодически перемешиваем».

Секреты густоты и вкуса

После этого добавляется зеленый горошек.

«Добавляем буквально 100 мл бульона или воды, чтобы они начали пропариваться», — инструктирует повар.

В это время необходимо подготовить крахмал:

«На такое количество крахмала потребуется 50-60 мл воды».

«Когда вот обжарили курочку, ее после перца уже кидаем», — добавляет важный нюанс.

После того как курица стала белой, добавляется горошек, перемешивается, вливается соевый соус, и все заливается бульоном — «где-то 250 мл». Когда смесь закипит, ее проваривают около минуты, а затем вливают разведенный крахмал.

«Вся эта масса очень быстро загустеет», — отмечает Иван Кудряшов.

Финальные штрихи и подача

По желанию, в соус можно добавить соль, сахар, «сухой чеснок, либо свежий чеснок во время обжарки с кабачком. Его потребуется грамм 10». После загустения соуса, когда его консистенция устраивает, добавляются ранее приготовленные токпокки.

«Провариваем 2-3 минуты. Можно даже полторы-две. И оставляем немножко напитаться токпокки вот этим вкусом», — советует шеф-повар.

«Ну и дальше уже раскладываем на тарелки. Сверху можно украсить свежей кинзой или зеленым луком. Укроп в данном случае лучше не добавлять. Он может придать горчинку. Петрушка, да», — завершает Иван Кудряшов, предлагая финальные акценты для идеального блюда.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью