Токпокки: когда овощи, курица и крахмал создают симфонию вкуса

Мечта о приготовлении экзотического азиатского блюда на собственной кухне становится реальностью с тонкими, но важными кулинарными советами.
Шеф-повар Иван Кудряшов делится секретами создания токпокки — популярного азиатского блюда из рисовой муки, которое покоряет своей простотой и изысканным вкусом.
Магия заготовок: основа идеальных токпокки
«По поводу граммовки с токпокки я, к сожалению, сейчас не вспомню», — честно признается шеф-повар порталу «Городовой».
Но в этом случае есть практичное решение:
«На упаковках с рисовой мукой указано количество муки для создания теста. Соотношение может быть один к двум, один к трём».
Это означает, что, следуя инструкции на упаковке, можно без труда создать основу для токпокки.
После того как тесто готово и сформированы «колбаски» — рисовые кнедлики — можно приступать к приготовлению соуса.
Для порции, рассчитанной на двух человек, понадобятся следующие ингредиенты:
- 80 грамм лука
- 80 грамм кабачка
- 80 грамм болгарского сладкого перца
- 60 грамм свежемороженого зеленого горошка
- 160 грамм филе курицы (для более сытной начинки)
- 50 грамм кунжутного или оливкового масла для обжарки
- 50 грамм соевого соуса
- 20 грамм кукурузного крахмала
- Вода или бульон — по необходимости для достижения нужной густоты.
Искусство обжарки: быстрые движения и сильный огонь
«Берем, нарезаем все квадратиками, где-то сантиметр-полтора», — начинает шеф-повар.
Все ингредиенты, кроме горошка, крахмала и соевого соуса, обжариваются на сильно разогретом масле.
«Сначала первым делом идет лук», — подчеркивает Иван Кудряшов.
Далее добавляется перец, затем кабачки. Важно не убавлять нагрев:
«То есть обжарили лук, появился румянец, добавили перец, перец с одной стороны начинает поджариваться, добавляем кабачки и все это жарим еще в течение минут 3-4 периодически перемешиваем».
Секреты густоты и вкуса
После этого добавляется зеленый горошек.
«Добавляем буквально 100 мл бульона или воды, чтобы они начали пропариваться», — инструктирует повар.
В это время необходимо подготовить крахмал:
«На такое количество крахмала потребуется 50-60 мл воды».
«Когда вот обжарили курочку, ее после перца уже кидаем», — добавляет важный нюанс.
После того как курица стала белой, добавляется горошек, перемешивается, вливается соевый соус, и все заливается бульоном — «где-то 250 мл». Когда смесь закипит, ее проваривают около минуты, а затем вливают разведенный крахмал.
«Вся эта масса очень быстро загустеет», — отмечает Иван Кудряшов.
Финальные штрихи и подача
По желанию, в соус можно добавить соль, сахар, «сухой чеснок, либо свежий чеснок во время обжарки с кабачком. Его потребуется грамм 10». После загустения соуса, когда его консистенция устраивает, добавляются ранее приготовленные токпокки.
«Провариваем 2-3 минуты. Можно даже полторы-две. И оставляем немножко напитаться токпокки вот этим вкусом», — советует шеф-повар.
«Ну и дальше уже раскладываем на тарелки. Сверху можно украсить свежей кинзой или зеленым луком. Укроп в данном случае лучше не добавлять. Он может придать горчинку. Петрушка, да», — завершает Иван Кудряшов, предлагая финальные акценты для идеального блюда.