Самая быстрая закуска за копейки: пикантная морковь по-корейски, готовится всего 5 минут
Самая быстрая закуска за копейки: пикантная морковь по-корейски, готовится всего 5 минут

Опубликовано: 29 декабря 2025 17:21
морковь по-корейски
Самая быстрая закуска за копейки: пикантная морковь по-корейски, готовится всего 5 минут
Фото: Городовой.ру

Из подручных средств, но для салатов и застолья идеально.

Надоело переплачивать за магазинную морковь по-корейски, которая больше похожа на безвкусную стружку? Забудьте про долгое маринование — ваш идеальный рецепт укладывается в пять минут активного времени. Секрет в том, что ничего не нужно варить, пассеровать или настаивать.

Главный трюк — правильная терка. Пока морковь превращается в тонкую соломку, просто смешайте в миске все ингредиенты: уксус, масло, соль, сахар, черный перец, раздавленные в ладони зерна кориандра и выдавленный чеснок.

Залейте этой ароматной смесью морковь, хорошо перемешайте и отправьте в холодильник. Технически есть можно сразу, но если вытерпите хотя бы пару часов — вкус раскроется полностью. Получается острая, хрустящая и невероятно ароматная закуска, рядом с которой покупная — просто бледная тень.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
