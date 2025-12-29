Городовой / Город / Праздник по расписанию: Петербург украсил трамваи и троллейбусы к Новому году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Килька втридорога? Чем анчоусы лучше нашей петербуржской мини-сельди Полезное
Увидеть судьбу: что сделать в новогоднюю ночь, чтобы узнать будущее Общество
Календарь браков‑2026: какие даты разбирают в первую очередь Город
Превращаем желания в реальность: ритуалы, работающие в новогоднюю ночь Общество
У тех, кто посмотрит поздравление президента раньше положенного, 2026-й будет самым проблемным в истории Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Полезное

Праздник по расписанию: Петербург украсил трамваи и троллейбусы к Новому году

Опубликовано: 29 декабря 2025 17:00
Праздник по расписанию: Петербург украсил трамваи и троллейбусы к Новому году
Праздник по расписанию: Петербург украсил трамваи и троллейбусы к Новому году
Городовой ру

В рамках городской программы обновления транспорта в этом году на маршруты выйдут более 90 новых троллейбусов и 60 современных трамваев.

В Санкт-Петербурге по маршрутам начали курсировать празднично оформленные трамваи и троллейбусы.

С информацией об этом выступил вице-губернатор города Кирилл Поляков. Он отметил, что в текущем году в Северной столице появились более 90 новых троллейбусов и 60 современных трамваев по инициативе Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее».

За последние годы в автопарк города вошло свыше 760 электробусов, а автобусный парк Пассажиравтотранса значительно обновился.

Особое внимание уделяется внедрению удобного и экологически чистого транспорта. В течение 2025 года заключены договоры на поставку 513 новых автобусов и электробусов, большинство которых уже задействованы в перевозке пассажиров.

Полная замена техники позволила достичь новых показателей по возрасту парка. Средний срок эксплуатации автобусов Пассажиравтотранса теперь составляет 3,6 года. Как подчеркнул Поляков:

«Благодаря крупнейшей за последние годы программе обновления средний возраст автобусов Пассажиравтотранса в городе сократился до рекордных 3,6 лет.
Современная техника комфортна, экологична и полностью доступна для маломобильных пассажиров».

Город активно получает современные автобусы как отечественного, так и белорусского производства.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью