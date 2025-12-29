Праздник по расписанию: Петербург украсил трамваи и троллейбусы к Новому году

В Санкт-Петербурге по маршрутам начали курсировать празднично оформленные трамваи и троллейбусы.
С информацией об этом выступил вице-губернатор города Кирилл Поляков. Он отметил, что в текущем году в Северной столице появились более 90 новых троллейбусов и 60 современных трамваев по инициативе Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее».
За последние годы в автопарк города вошло свыше 760 электробусов, а автобусный парк Пассажиравтотранса значительно обновился.
Особое внимание уделяется внедрению удобного и экологически чистого транспорта. В течение 2025 года заключены договоры на поставку 513 новых автобусов и электробусов, большинство которых уже задействованы в перевозке пассажиров.
Полная замена техники позволила достичь новых показателей по возрасту парка. Средний срок эксплуатации автобусов Пассажиравтотранса теперь составляет 3,6 года. Как подчеркнул Поляков:
«Благодаря крупнейшей за последние годы программе обновления средний возраст автобусов Пассажиравтотранса в городе сократился до рекордных 3,6 лет.
Современная техника комфортна, экологична и полностью доступна для маломобильных пассажиров».
Город активно получает современные автобусы как отечественного, так и белорусского производства.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».