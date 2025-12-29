Бегом из ЗАГСа: в Петербурге раскрыли, как часто женихи срывают свадьбы прямо у алтаря

Свадьба — кульминация романтической истории, которая иногда оборачивается драмой. Вопросы о том, случались ли в практике ЗАГСов настоящие “побеги” женихов или невест прямо перед регистрацией, остаются предметом любопытства.

Пресс-служба Комитета по делам записи актов гражданского состояния пролила свет порталу «Городовой» на то, что на самом деле происходит, когда пара не доходит до заветной черты.

Драмы в стенах ЗАГСа: неявка в последний момент

Официальные органы подтверждают — такие ситуации не являются вымыслом. Пары действительно могут не явиться на регистрацию в назначенный день или столкнуться с непредвиденными обстоятельствами уже во время церемонии.

“Да, в практике органов ЗАГС действительно встречаются случаи, когда пары не являются на регистрацию брака в последний момент или происходят непредвиденные ситуации во время церемонии”, — сообщает ведомство.

Причины, которые сильнее обещаний

Причины, побуждающие людей отказаться от брака буквально перед подписанием документов, весьма разнообразны и часто носят глубоко личный характер.

Среди них — обострение эмоциональных переживаний, которые достигают пика именно в этот ответственный момент.

Также случаются и форс-мажоры, не зависящие от воли будущих супругов, или внезапное “изменение обстоятельств”.

Статус “Неявка”: что происходит с заявлением

Когда один или оба кандидата на брак не появляются в назначенное время, последствия для заявления строго регламентированы. Юридически брак просто не заключается.

Пресс-служба ЗАГСа поясняет:

“В случае неявки пары на регистрацию брак не заключается, а заявление переходит в статус «неявка»”.

Это означает, что вся процедура аннулируется, и для оформления отношений паре придется подавать заявление заново, пройдя весь положенный срок ожидания.

Таким образом, хотя “побеги” и отмены случаются, система ЗАГСа четко прописана для урегулирования таких нештатных ситуаций.

