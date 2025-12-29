Не просто традиция: почему загаданные под бой курантов желания сбываются чаще остальных

Руководитель кафедры психиатрии и клинической психологии Северного государственного медицинского университета Андрей Соловьёв сообщил о положительном влиянии новогодних желаний на психологическое состояние.

Его мнение об этом факте распространила пресс-служба Минздрава. В первой части своего выступления он отметил, что новогодняя ночь воспринимается многими как символ нового начала.

Соловьёв подчеркнул:

«Кто бы что ни говорил, но Новый год для нас — это не просто смена календаря. Это волшебный момент, когда мы особенно остро чувствуем: перед нами — чистый лист. И на нём можно написать свою новую историю!»

Эксперт объяснил, что загадывание желаний в этот период помогает человеку лучше понять собственные стремления.

Желания, по словам специалиста, становятся внутренним ориентиром, который способствует даже небольшому движению к мечте и вместе с этим придаёт жизненный тонус.

Во время этого процесса человек обращается к тому, что для него действительно важно. Соловьёв уточнил, что мечты стоит формулировать отчётливо и достижимо, а не отрываться от реальных возможностей ближайшего времени.

Психиатр также выделил три практических приёма, которые помогают приблизить исполнение загаданного. Среди них он выделил:

написание письма самому себе в будущее,

создание карты желаний,

введение принципа небольших шагов.

Письмо в будущее заключается в том, чтобы подробно описать свои успехи спустя год и выразить сопутствующие эмоции.

Создание карты желаний представляет собой компоновку изображений или символов, которые олицетворяют цели и мотивируют на их воплощение. Метод маленьких шагов подразумевает деление крупной мечты на небольшие, легко осуществимые задачи.

