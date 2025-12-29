Городовой / Полезное / Поллитры крепкого, стопку на посошок и баиньки? Предельная доза алкоголя, которую врач разрешает выпить на корпоративе
Поллитры крепкого, стопку на посошок и баиньки? Предельная доза алкоголя, которую врач разрешает выпить на корпоративе

Опубликовано: 29 декабря 2025 07:00
корпоратив
Поллитры крепкого, стопку на посошок и баиньки? Предельная доза алкоголя, которую врач разрешает выпить на корпоративе
Фото: Городовой.ру

У каждого свой лимит, и врачебный отличается от нашего.

Собираетесь «культурно выпить» на корпоративе, чтобы и праздник почувствовать, и головы не лишиться? Забудьте. «Городовой» спросил у врача-психиатра, нарколога Андрея Данилина про безопасную дозу и получил холодный душ из фактов.

Спойлер: её не существует. «Алкоголь токсичен в любых количествах, вопрос лишь в масштабе ущерба», — заявляет эксперт. И никакие мифы про «эндогенный алкоголь» или тренированный организм не работают.

Ваша печень перерабатывает этанол с одной скоростью — около 0,1–0,15 г на кг веса в час, и уговорить её работать быстрее не выйдет.

Если же говорить об условном научном ориентире, то это 10–14 г чистого этанола за весь вечер. На языке барной карты это:

  • 100–150 мл вина,
  • или 250–300 мл пива,
  • или 30–40 мл крепкого напитка.

И точка. Не доза в час, а общий лимит на праздник. «Всё. Не "каждый час", не "потом ещё тост". Конечно, это "только губы помазать", ну отвечаю как есть», — подчеркивает Данилин.

И да, ваш вес — плохой адвокат. Да, у большого тела чуть больший объем распределения, но ферменты печени не растут вместе с массой. Так что аргумент «Я 100 кг, мне можно» — это не физиология, а опасное самоубеждение. Выбирайте: тост за компанию или долгое прощание с гепатоцитами.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
 Проверено редакцией
Полезное
