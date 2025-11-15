Городовой / Город / Нищета в трущобах? Не всегда! На Васильевском острове нашли место, где рабочие жили как короли
Нищета в трущобах? Не всегда! На Васильевском острове нашли место, где рабочие жили как короли

Опубликовано: 15 ноября 2025 20:15
Мать-Земля
Нищета в трущобах? Не всегда! На Васильевском острове нашли место, где рабочие жили как короли
Построенный сто лет назад для рабочих, Гаванский городок до сих пор хранит дух эксперимента.

На Васильевском острове, между старых заводов и новостроек, спрятан квартал, с которого началась история доступного жилья в Петербурге.Гаванский рабочий городок — первый в Петербурге эксперимент по созданию дешёвого, но достойного жилья.

Построенный в 1904–1906 годах архитектором Николаем Дмитриевым, он стал попыткой доказать: рабочие тоже могут жить не в трущобах, а в светлых домах с садами и библиотекой.

Европейская идея на берегу Невы

Перед началом проекта Дмитриева отправили в Западную Европу — изучать, как строят "жильё для бедных". Вернувшись, он предложил Петербургу то, чего ещё не было: квартал из пяти корпусов, между которыми оставили свет и воздух. В каждом доме — просторные комнаты, общие кухни, водопровод, ясли, чайная, библиотека и школа. Аренда стоила вдвое дешевле, чем в доходных домах.

Идею поддержал общественный деятель Дмитрий Дриль — один из первых, кто заговорил о социальной архитектуре в России. Он называл проект "борьбой с жилищной нуждой" и верил, что это изменит город.

От утопии к повседневности

После революции в домах открылись клубы и заводские ясли, а в 1920-х здесь заработал клуб имени Борисова с кинозалом и гимнастическим залом. В послевоенные годы городок постепенно старел, но даже неухоженные фасады сохранили узнаваемый ритм красного кирпича и деревянных фронтонов.

Сегодня Гаванский рабочий городок внесён в программу реставрации КГИОП — его снова хотят вернуть к жизни.

Стена, которая говорит

На фасаде одного из домов, под номером 69, в 1980-х появилась огромная роспись — 15 на 5 метров. По одной версии, её создали студенты Мухинского училища, изобразив Будду под деревом. По другой — это американские художники нарисовали Мать-Землю в рамках советско-американского проекта "Все за одну Землю".

Елизавета Астахова
Город
