Арена исчезла, осталась рана: после полного разбора самостроя «Спорт Палас» начали лечить землю

Опубликовано: 15 ноября 2025 20:48
Здание самовольной постройки Sport Palace на Крестовском острове полностью демонтировали.

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге завершились работы по разбору строения, возведённого без разрешения. В последний месяц рядом с бывшим зданием проводится рекультивация, используется около 600 кубических метров земли для восстановления поверхности участка. На месте, где располагался объект, больше нет следов строительного мусора.

Демонтаж здания начался в июле 2025 года и продолжался в течение четырёх месяцев. В основной период разбирали конструкции вручную, а специальные машины привлекли лишь для сортировки и вывоза отходов, скопившихся после сноса. Сейчас процесс вышел на завершающий этап.

Автор:
Юлия Аликова
Город
