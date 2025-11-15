Кровать-повитуха: в России придумали ложе, которое без прикосновений следит за состоянием роженицы

Инженеры из Новосибирска представили медицинскую кровать нового поколения, специально созданную для помощи в процессе родов. Ключевая особенность устройства — цифровая система, которая обеспечивает наблюдение за состоянием женщины, а также предлагает до восьми различных эргономичных положений. Работа оборудования сопровождается непрерывным, бесконтактным контролем жизненно важных параметров.
Об инновации рассказал Игорь Мендзебровский, отвечающий за развитие компании «Папийон»:
— У нас реализовано для роженицы порядка восьми положений, возможных для родов. Туда встраиваются цифровые помощники, которые отслеживают возможное отклонение состояния у роженицы и вовремя информируют врачей об изменениях.
Создатели внедрили уникальных цифровых ассистентов, что позволяет специалистам дистанционно наблюдать за пульсом, дыханием и количеством вдыхаемого воздуха рожениц. Такая система позволяет снизить число необходимый личных осмотров и уменьшить физическую нагрузку на медицинский персонал. Над усовершенствованием продукта работали совместно с акушерами-гинекологами.
По задумке инженеров, новая кровать будет способствовать повышению комфорта женщин, проходящих через роды, а также призвана облегчить и ускорить этот процесс по сравнению с существующими стандартами. Проект реализуется в сотрудничестве с Новосибирским государственным техническим университетом.
Компания планирует выпустить опытную партию во второй половине 2026 года. Ожидается, что оформление необходимых документов завершится к середине 2027 года и тогда оборудование поступит в медицинские учреждения. Создатели уверены, что эти разработки позволят улучшить качество родовспоможения.