Два зубчика в день — и болезни отступают: как работает сила чеснока

На протяжении веков чеснок ценился за лечебные качества, и современные научные данные это подтверждают. Ключ к его пользе — в серосодержащих веществах, особенно в аллицине, который образуется при нарезке или раздавливании растения. Дипа Камдар, старший преподаватель из университета Кингстона в Великобритании, выделила три основных положительных эффекта для организма.
Первое преимущество связано с поддержкой работы сердца и сосудов. Употребление чеснока позволяет добиться такого же снижения давления, как и при приёме некоторых лекарственных средств. Согласно результатам исследования 2019 года, этот продукт помогает сократить риск сердечных приступов и инсультов на 16–40 %.
Чеснок делает стенки сосудов более гибкими, способствует расширению просвета артерий и уменьшает уровень «плохого» холестерина примерно на 10 %. Второе подтверждённое свойство — укрепление иммунной защиты. Как отмечает Камдар, аллицин обладает способностью противостоять бактериальным, вирусным и грибковым инфекциям.
Тем, кто принимал экстракт из чеснока, удавалось легче переносить симптомы простуды, выздоравливать быстрее, а также реже брать больничные. Третьим потенциальным преимуществом называют снижение риска некоторых форм рака. Предварительные научные данные говорят о способности чеснока замедлять развитие опухолевых клеток органов пищеварения, лёгких и мочевыводящих путей.
Что касается безопасного количества, большинство исследований рекомендуют ограничиться одним-двумя зубчиками ежедневно. Наиболее полезным считается чеснок в натуральном виде, а не в форме добавок, так как в нём есть клетчатка и некоторые витамины. Медицинские специалисты при этом напоминают, что у отдельных людей продукт может вызывать неприятные ощущения в желудке, вздутие или изжогу.
Также чеснок способен усиливать действие препаратов, разжижающих кровь. Перед увеличением дневной нормы необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если уже есть хронические заболевания или принимаются другие лекарства.