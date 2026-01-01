Две души за 500 рублей: как продавали и покупали людей в России

Крепостные крестьяне — ходовой товар в Российской Империи. Их покупали, продавали, обменивали, иногда даже проигрывали и выигрывали в азартные игры.

Известно, что Александр Сергеевич Пушкин перед свадьбой закладывал множество крепостных, доставшихся ему от отца — так поступали многие помещики того времени.

Странно осознавать, что в России существовали времена с полностью подневольными людьми. Но, как писал философ Гегель, «сознание определяет бытие, как бытие определяет сознание».

Помещики считали естественным использовать чужой труд и жить за счет крестьян, которые трудились многие часы в день. Это — общеизвестная история, но сегодня речь о том, как именно торговали крепостными и что писали в объявлениях.

Ценовая политика на крепостных

Стоимость крепостных зависела от множества факторов. Интересно, что цена сильно падала после военных походов, когда русские возвращались с пленными.

Часть пленных оставалась в России и работала — тот факт заслуживает внимания, ведь даже в XX веке, в 50-х годах, пленные немцы восстанавливали советские города, прежде чем вернуться домой.

Основные факторы, влияющие на цену:

Пол. Мужчины стоили дороже — физическая сила была важнее всего. Женщины тоже трудились, но их ценность снижалась из-за домашних обязанностей и беременности.

Возраст. Молодые крестьяне пользовались наибольшим спросом — в 40 лет человека считали уже стариком. Иногда подросток-мужчина ценился дороже женщины за 30.

Навыки. Лишённые особых умений крестьяне стоили дешевле. Сапожники, парикмахеры, повара — высоко ценились. «Помещики хотели выглядеть хорошо и вкусно питаться».

Образование. Грамотные крестьяне стоили особенно дорого. Например, умение читать и писать делало мальчика ценнее взрослого мужика.

Место проживания. Крепостные из городов или близлежащих сел обычно стоили дороже сельских «захолустьев».

Конкретные примеры из истории

В описи дворовых крестьян помещика Ивана Зиновьева (1782 год) указано: 23-летний Ефим Осипов — 40 рублей, 25-летняя Марина Степанова — всего 10 рублей, а 9-летний мальчик Григорий — 11 рублей 80 копеек.

Значит, молодым верили — это потенциальные труженики.

В «Московских ведомостях» 1800 года продавался сапожник вместе с женой — хорошей прачкой — за 500 рублей. Для сравнения, фунт говядины стоил около 15 копеек, а лошадь — 200 рублей.

Повар и парикмахер стоили еще дороже — около 1000 рублей. Помещики ценили профессии, позволяющие им выглядеть и питаться соответственно.

Самые дорогие — творческие профессии

Дороже всех ценились крепостные с творческими навыками. Помещица Елена Черткова однажды продала оркестр из 44 человек за 37 тысяч рублей. Это недешево, ведь при цене в 1000 рублей за человека сумма могла бы достигнуть 44 тысяч.

Александр Сергеевич Пушкин получил за 200 крепостных душ 38 тысяч рублей — меньше, чем за оркестр Чертковой. Это подчеркивает уникальность и ценность талантливых людей при крепостном праве.