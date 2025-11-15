Куба или Пхукет: где зимой 2026 года отдых будет вкуснее, теплее и выгоднее

Карибский ром против кокосовых напитков — выбираем между Кубой и Таиландом без лишних сомнений.

Зимний отпуск всё чаще превращается в гонку за солнцем. Кто-то летит в тропики ради пляжей и морепродуктов, кто-то — за атмосферой и культурой. В этом сезоне в центре внимания снова два фаворита — Куба и Пхукет. Казалось бы, оба острова про идеальный отдых, но различий между ними — больше, чем кажется.

Погода: стабильность против жары

Зимой Куба встречает мягким климатом: +27 днём, минимум осадков, Атлантика спокойная. На Пхукете комфортный сезон длится с ноября по февраль, но жара и влажность здесь ощутимее. Зато море — как парное молоко, а закаты — как на открытках.

Отели и формат отдыха

Куба — страна отелей «всё включено». Это удобно, но нередко дороже, особенно на популярных пляжах Варадеро. Альтернатива — частные casa particular, где можно почувствовать настоящий кубинский быт.

Пхукет, напротив, гибок: от бюджетных гостевых домов до вилл на склонах с личным бассейном. Туристы ценят свободу выбора — и возможность комбинировать релакс с экскурсиями.

Кухня: гастрономия против привычки

На Кубе — запечённое мясо, рис с фасолью, жареные бананы и сладкий ром. Всё просто, но с характером.

Пхукет — рай для гурманов. Креветки, карри, лапша с морепродуктами — а если устанете от остроты, почти в каждом кафе найдётся паста или борщ для ностальгирующих.

Шопинг и сувениры

Куба — про эмоции и ароматы. Отсюда везут ром, сигары и гавайские рубашки.

С Пхукета — кокосовое масло, бальзамы, специи и жемчуг. Магазинов и рынков здесь больше, а цены — заметно ниже.

Что выбрать в 2025 году

Если хочется размеренного отдыха, музыки и духа колониальной романтики — Куба всё ещё вне конкуренции.

Если ближе сервис, активность и еда «на каждый день» — Пхукет побеждает.

И в том, и в другом случае зима пройдёт под звуки волн и вкус свежих фруктов — просто с разным акцентом.