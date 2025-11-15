Городовой / Город / В какой день искусственная ёлка и гирлянда обойдутся смешно дёшево: названа точная дата
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько нужно зарабатывать сегодня, чтобы завтра получать пенсию 50 тысяч: названа точная планка Город
Тюремные корпуса — под охрану государства: два здания «Крестов» внесут в перечень выявленных памятников Город
В петербургских дворах можно «потрогать воздух»: тайна дворов-колодцев, о которой давно забыли Общество
«Потерянная секунда»: невролог объяснила, как магнитные бури бьют по реакции водителей Город
Два зубчика в день — и болезни отступают: как работает сила чеснока Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

В какой день искусственная ёлка и гирлянда обойдутся смешно дёшево: названа точная дата

Опубликовано: 15 ноября 2025 22:18
В какой день искусственная ёлка и гирлянда обойдутся смешно дёшево: названа точная дата
В какой день искусственная ёлка и гирлянда обойдутся смешно дёшево: названа точная дата
Городовой ру

По словам эксперта Сергея Шапкина, цены на искусственные ели могут снизиться на 30%–40% в последние два дня декабря.

Специалист Павел Шапкин указал наиболее подходящие дни для покупки основных новогодних украшений. Он отметил, что купить искусственные ели и гирлянды выгоднее всего в конце декабря. Значительные скидки на эти товары обычно устанавливают 30 и 31 числа.

По словам Шапкина, этот совет не распространяется на игрушки для ёлки.

Он пояснил, что елочные украшения нередко приобретаются как сувенир и после завершения праздников не теряют востребованности.

«Елочные игрушки зачастую покупают в подарок, поэтому их цена не сильно зависит от времени покупки», — объяснил Шапкин.

Таким образом, снизить расходы на новогодние украшения помогут покупки в самые последние дни декабря. Исключением остаются ёлочные игрушки, цена которых удерживается даже после праздника.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью