В какой день искусственная ёлка и гирлянда обойдутся смешно дёшево: названа точная дата

Специалист Павел Шапкин указал наиболее подходящие дни для покупки основных новогодних украшений. Он отметил, что купить искусственные ели и гирлянды выгоднее всего в конце декабря. Значительные скидки на эти товары обычно устанавливают 30 и 31 числа.
По словам Шапкина, этот совет не распространяется на игрушки для ёлки.
Он пояснил, что елочные украшения нередко приобретаются как сувенир и после завершения праздников не теряют востребованности.
«Елочные игрушки зачастую покупают в подарок, поэтому их цена не сильно зависит от времени покупки», — объяснил Шапкин.
Таким образом, снизить расходы на новогодние украшения помогут покупки в самые последние дни декабря. Исключением остаются ёлочные игрушки, цена которых удерживается даже после праздника.