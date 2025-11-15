Археологи нашли то, что считалось безвозвратно утраченным: сенсация под землёй в Больших Тайцах

Когда археологи нашли под землёй остатки колонн в Больших Тайцах, оказалось — это фундамент Храма Солнца. Павильон считался утраченным до раскопок 2019 года, но выяснилось, что его след сохранился.
Он был частью пейзажного парка при усадьбе Демидова — одной из самых красивых загородных резиденций XVIII века. Теперь на её месте — тишина, высокая трава и стены, пережившие слишком многое.
Земля предков Пушкина
Мало кто знает, что эта земля когда-то принадлежала прадедам Пушкина. Сначала — адмиралу Ивану Головину, прапрадеду по отцу, потом — Абраму Ганнибалу, прадеду по матери.
Позже сюда пришли Демидовы — богатейшие промышленники империи. И словно продолжая пушкинскую линию просвещённых, они решили построить в Тайцах дворец — образец просвещённого вкуса XVIII века.
Век света
Проект поручили Ивану Старову, архитектору екатерининского классицизма. На берегу реки Вёревки вырос двухэтажный дворец с бельведером, террасами, львами у лестниц и солнечными часами на партере.
Вокруг раскинулся пейзажный парк с прудами, мостами и павильонами — Храмом Солнца, Готическими воротами и Турецкой беседкой. Каждое место здесь имело смысл, как фраза в тщательно построенном предложении.
Закат усадьбы
Но век света оказался коротким. После смерти владельцев усадьба сменила хозяев, пережила перестройки, войны и санаторный режим. В павильонах лечили туберкулёз, в залах стояли койки. От некогда знаменитого парка остались только холмы и старые липы.
Сегодня усадьба Демидова заброшена, хотя недавно говорили о реставрации. Фундамент Храма Солнца — пока единственное, что удалось вернуть из небытия.