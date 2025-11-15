Божественное открытие под землёй Петербурга: то, что скрыто в глубине, поразит вас до глубины души

На глубине нескольких метров под землёй, в одном из залов Саблинских пещер, звучат молитвы. Здесь, в темноте, где обычно слышно только эхо капающей воды, освящена единственная в России подземная часовня Святого Николая Чудотворца.
Она посвящена тем, кто всю жизнь искал путь — путешественникам, геологам, альпинистам, полярникам. Тем, кто шёл вперёд, даже если дорога вела в неизвестность.
Как всё началось
Идея создать часовню под землёй появилась в начале 2000-х. Для этого выбрали один из залов Левобережной пещеры, который раньше называли "зал Клятвы". Чтобы превратить его в храм, пришлось вынести на поверхность несколько тонн песка, чтобы добраться до каменного основания.
19 декабря 2005 года, в день Святого Николая, здесь прошла первая служба. Освящение стало событием не только для Тосненского района — сюда приехали паломники и спелеологи со всей области.
Поддержка и символ
Проект осуществили при участии Санкт-Петербургской епархии и на пожертвования семьи Шидловских, которые давно занимаются благотворительностью.
С тех пор подземная часовня стала не только местом молитвы, но и своеобразным памятником людям, ушедшим в путь без возврата. Здесь поминают тех, кто погиб в экспедициях, в горах, подо льдом, в пещерах.
Как попасть под землю
Часовня находится в закрытом подземном объекте, поэтому попасть туда можно только с проводником — по записи, в составе небольшой группы. Пространство небольшое: не более шестидесяти человек могут одновременно присутствовать на службе.
В остальное время экскурсии сюда проводят как часть маршрута по Саблинскому памятнику природы.