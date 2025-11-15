Ещё не поседели крыши, а город на Неве уже в строю: Беглов о заблаговременной готовности к первому снегу

Первая серьезная волна снега пришла в Петербург, о чём сообщил губернатор Александр Беглов, отметив слаженную работу городских служб в утренние часы. По информации официальных структур, ночью на улицы города вышли 320 человек ручного труда и примерно 600 специализированных машин. К утру в уборке уже участвовали 903 сотрудника коммунальных предприятий и 655 единиц техники.
В дворах за чистотой следят более 3 100 дворников. Глава города Александр Беглов подчеркнул особое значение точного прогнозирования погоды зимой и быстрой корректировки задач для служб, ответственных за поддержание порядка на улицах. Он заявил:
«В зимний период особенно важно следить за прогнозом погоды и оперативно корректировать задачи коммунальных служб. В последние годы мы провели серьезную работу по модернизации коммунальной системы Петербурга. Вернули контроль над уборкой дворов, создали достойные условия для труда дворников и механизаторов, закупили современную уборочную технику. Продолжаем и дальше совершенствовать систему уборки города для комфорта и благополучия жителей нашего самого северного мегаполиса мира».
За минувшую ночь выпало примерно 2 сантиметра снега, а в пригородах этот показатель варьировался от 5 до 12 сантиметров. На основных магистралях осадки быстро растаяли, однако на открытых дорогах из-за порывов ветра возможна гололедица. В ближайшие дни ожидается переход от мороза к температуре выше нуля.
Коммунальные и аварийные службы города просят автомобилистов и пешеходов быть особенно внимательными и соблюдать осторожность в связи с изменением погодных условий. Организации, отвечающие за дорожное и садово-парковое хозяйство, заверяют, что готовы работать круглосуточно для борьбы с последствиями снега.