Вы ни за что не догадаетесь, что нашли под полом во время реставрации Петрикирхе

Сегодня на Невском проспекте, 22, стоит лютеранская церковь Святых Петра и Павла — Петрикирхе. Сейчас это действующий храм, но ещё недавно его стены помнили совсем иную жизнь.
От Петра II к Брюллову
В 1730 году на Невском появился первый лютеранский храм. Со временем он обветшал, и в 1838 году по проекту Александра Брюллова открыли новое здание в романском стиле, ставшее главной лютеранской церковью Петербурга.
Слава и расцвет
Интерьеры украшали картины Карла Брюллова, витражи по мотивам Дюрера, резные дубовые детали. В 1840 году здесь зазвучал орган фирмы Walcker, один из лучших в Европе. На службах собирались тысячи прихожан.
Закрытие и бассейн
После революции община стремительно сокращалась. В 1937 году храм закрыли, пасторы были репрессированы. В 1960-х здесь появился бассейн Балтийского пароходства: в алтарной части установили вышки для прыжков, в нефе — бетонную чашу на 25 метров, вокруг — трибуны на 800 мест.
Петрикирхе превратилась в спортивный объект, и лишь снаружи сохраняла черты церкви.
Возвращение верующим
В 1990-е здание вернули общине. Внутри шли масштабные работы, но чаша бассейна так и осталась под новым полом, напоминая о советском прошлом. В 1997 году храм снова освятили, а в 2017-м здесь установили новый большой орган из Швеции, и снова зазвучала музыка.
Сегодня Петрикирхе — это не только богослужения, но и концерты, выставки, музей. В подвале сохранились "катакомбы" с росписями, посвящёнными судьбе российских немцев.
Перед фасадом стоят бюсты Гёте и Баха. А в 2021 году на башни вернули исторические часы, завершив многолетнюю реставрацию.