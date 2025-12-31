Городовой / Город / Вы ни за что не догадаетесь, что нашли под полом во время реставрации Петрикирхе
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Невероятная находка: в этом “теремке” Фолленвейдера остались оригинальные витражи и камины Город
От хаски до чайного домика: что действительно впечатляет в Вотчине Талвиукко в Карелии Общество
Петербург на пороге транспортного шока: стоимость проезда пробьет психологический барьер Полезное
ДЛТ: почему универмаг стал барометром социальных перемен в Петербурге Город
Новый год по-советски: 5 привычек, которые сегодня выглядят странно Общество
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

Вы ни за что не догадаетесь, что нашли под полом во время реставрации Петрикирхе

Опубликовано: 31 декабря 2025 12:15
 Проверено редакцией
Петрикирхе
Вы ни за что не догадаетесь, что нашли под полом во время реставрации Петрикирхе
Городовой ру

Редкий храм Петербурга, чья судьба сочетает расцвет, упадок и неожиданное возрождение.

Сегодня на Невском проспекте, 22, стоит лютеранская церковь Святых Петра и Павла — Петрикирхе. Сейчас это действующий храм, но ещё недавно его стены помнили совсем иную жизнь.

От Петра II к Брюллову

В 1730 году на Невском появился первый лютеранский храм. Со временем он обветшал, и в 1838 году по проекту Александра Брюллова открыли новое здание в романском стиле, ставшее главной лютеранской церковью Петербурга.

Слава и расцвет

Интерьеры украшали картины Карла Брюллова, витражи по мотивам Дюрера, резные дубовые детали. В 1840 году здесь зазвучал орган фирмы Walcker, один из лучших в Европе. На службах собирались тысячи прихожан.

Закрытие и бассейн

После революции община стремительно сокращалась. В 1937 году храм закрыли, пасторы были репрессированы. В 1960-х здесь появился бассейн Балтийского пароходства: в алтарной части установили вышки для прыжков, в нефе — бетонную чашу на 25 метров, вокруг — трибуны на 800 мест.

Петрикирхе превратилась в спортивный объект, и лишь снаружи сохраняла черты церкви.

Возвращение верующим

В 1990-е здание вернули общине. Внутри шли масштабные работы, но чаша бассейна так и осталась под новым полом, напоминая о советском прошлом. В 1997 году храм снова освятили, а в 2017-м здесь установили новый большой орган из Швеции, и снова зазвучала музыка.

Сегодня Петрикирхе — это не только богослужения, но и концерты, выставки, музей. В подвале сохранились "катакомбы" с росписями, посвящёнными судьбе российских немцев.

Перед фасадом стоят бюсты Гёте и Баха. А в 2021 году на башни вернули исторические часы, завершив многолетнюю реставрацию.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью