Как в XIX веке в парке «Александрия» новости распространялись быстрее пули (и как туда попасть сейчас!)

В середине XIX века в парке "Александрия" работала настоящая телеграфная станция. Здесь принимали и отправляли "высочайшие" послания для двора, а рядом — телеграммы от обычных жителей.
Сегодня в отреставрированном здании открыт музей, где можно заглянуть в эпоху, когда новости впервые стали путешествовать быстрее почтовых лошадей.
Два входа — для двора и для города
Телеграфная станция появилась в 1858 году по проекту Андрея Штакеншнейдера и вошла в состав Кронштадтской линии электромагнитного телеграфа. Домик стоял прямо у границы парка и имел два входа.
Один — для придворных лакеев с телеграммами императору. Второй — для горожан, которые пользовались связью через отдельный проход с оградой.
Оптический предшественник
На втором этаже музея можно познакомиться с ещё более ранней системой связи — оптическим телеграфом. Первая в России линия появилась в 1833 году и соединила Петербург с Кронштадтом.
Аппараты Морзе и Юза
Первый этаж посвящён уже привычному электромагнитному телеграфу. В экспозиции — аппараты Самюэля Морзе и Дэвида Юза, благодаря которым сообщения за считанные минуты уходили в любую точку страны и даже за её пределы.
Жизнь при станции
Телеграф работал круглосуточно, поэтому низшие чины жили прямо в здании. Для них были казарма, кухня-столовая и даже хозяйственный двор со стойлами для лошадей.