Как в XIX веке в парке «Александрия» новости распространялись быстрее пули (и как туда попасть сейчас!)

Опубликовано: 31 декабря 2025 13:15
 Проверено редакцией
Сегодня этот скромный домик хранит аппараты Морзе, действующую модель оптического телеграфа и память о том времени, когда связь стала настоящим чудом.

В середине XIX века в парке "Александрия" работала настоящая телеграфная станция. Здесь принимали и отправляли "высочайшие" послания для двора, а рядом — телеграммы от обычных жителей.

Сегодня в отреставрированном здании открыт музей, где можно заглянуть в эпоху, когда новости впервые стали путешествовать быстрее почтовых лошадей.

Два входа — для двора и для города

Телеграфная станция появилась в 1858 году по проекту Андрея Штакеншнейдера и вошла в состав Кронштадтской линии электромагнитного телеграфа. Домик стоял прямо у границы парка и имел два входа.

Один — для придворных лакеев с телеграммами императору. Второй — для горожан, которые пользовались связью через отдельный проход с оградой.

Оптический предшественник

На втором этаже музея можно познакомиться с ещё более ранней системой связи — оптическим телеграфом. Первая в России линия появилась в 1833 году и соединила Петербург с Кронштадтом.

Аппараты Морзе и Юза

Первый этаж посвящён уже привычному электромагнитному телеграфу. В экспозиции — аппараты Самюэля Морзе и Дэвида Юза, благодаря которым сообщения за считанные минуты уходили в любую точку страны и даже за её пределы.

Жизнь при станции

Телеграф работал круглосуточно, поэтому низшие чины жили прямо в здании. Для них были казарма, кухня-столовая и даже хозяйственный двор со стойлами для лошадей.

Елизавета Астахова
