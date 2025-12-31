Дом с чудом техники: где в Петербурге сохранилась шахта парового лифта

На улице Ломоносова, недалеко от Фонтанки, стоит дом, где до сих пор хранится чудо XIX века — первая в Петербурге кованая шахта парового лифта. Сегодня внутри работает обычный подъёмник, но именно здесь когда-то жильцы поднимались наверх с помощью настоящей паровой машины.

Лифт, который опередил время

Шахта лифта цилиндрической формы сохранилась до наших дней — изящная ковка, тонкая работа, и даже сейчас она выглядит как произведение искусства.

Подъёмник, предположительно построенный на заводе Сан-Галли, работал на пару и стал настоящим символом технического прогресса. Но лифт — лишь одна из особенностей этого дома.

Дом купеческой семьи

Здание принадлежало семье Елисеевых — тех самых, чьё имя до сих пор связано с роскошными магазинами Петербурга. Род начался с крепостного крестьянина, который когда-то поразил барина тем, что вырастил клубнику среди зимы. За смекалку он получил вольную, а его потомки превратились в одних из богатейших купцов империи.

Григорий Елисеев, решивший вложиться в доходные дома, сделал ставку не только на торговлю, но и на недвижимость для состоятельных жильцов.

Архитектор и замысел

Проект дома стал дебютом архитектора Гавриила Барановского для семьи Елисеевых. Вдохновением послужили итальянские палаццо: фасад украшен масками бога торговли Гермеса, коваными элементами и пышной лепниной.

Даже двор здесь необычный — попасть в него можно через изогнутый тоннель, который защищал жильцов от шума Фонтанки.

Роскошь и комфорт

Главный вход поражал богатым убранством: лепнина, шатровые потолки, чугунные перила с цветочными мотивами. Даже детали парадной продумывались — стекло в окнах было янтарным, чтобы создавать мягкий солнечный свет.

Но архитектор думал и о практичности: дом имел все современные удобства — водопровод, канализацию, отопление и, конечно, паровой лифт.

Дом сегодня

Сейчас внутри шахты работает советский лифт, а в парадной можно увидеть и вензель Елисеевых, и мозаичный пол. За символическую плату сюда пускают туристов — деньги идут на содержание дома.

Так что и сегодня каждый может прикоснуться к истории, где богатство, архитектура и технические новшества слились воедино.