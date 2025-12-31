Городовой / Город / Кремлёвская стена в центре Петербурга? Москвичи удивляются не меньше петербуржцев
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Невероятная находка: в этом “теремке” Фолленвейдера остались оригинальные витражи и камины Город
От хаски до чайного домика: что действительно впечатляет в Вотчине Талвиукко в Карелии Общество
Петербург на пороге транспортного шока: стоимость проезда пробьет психологический барьер Полезное
ДЛТ: почему универмаг стал барометром социальных перемен в Петербурге Город
Новый год по-советски: 5 привычек, которые сегодня выглядят странно Общество
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

Кремлёвская стена в центре Петербурга? Москвичи удивляются не меньше петербуржцев

Опубликовано: 31 декабря 2025 10:15
 Проверено редакцией
Москва в Петербурге
Кремлёвская стена в центре Петербурга? Москвичи удивляются не меньше петербуржцев
Городовой ру

Краснокирпичная стена сбивает с толку туристов и горожан.

Если обойти станцию метро "Площадь Александра Невского", можно внезапно наткнуться на кусочек Москвы. Краснокирпичная стена с башенками и арками будто сошла с Кремля.

Но это вовсе не ошибка: перед вами часть Феодоровского собора, построенного к 300-летию дома Романовых.

Москва в Петербурге

Храм возвели в 1911–1914 годах на народные пожертвования. Архитектор Степан Кричинский задумал не только собор, но и целый ансамбль — с кремлёвской стеной и башнями. Его символика была прозрачной: объединение русских земель и двух столиц.

Два храма под одной крышей

Собор устроен на двух уровнях. Нижний посвящён Александру Невскому и Марии Магдалине, покровителям Александра III и его супруги. Верхний повторяет стиль московских храмов XVII века — эпохи первых Романовых.

Судьба в XX веке

После революции Феодоровский собор постигла участь многих храмов: службы прекратились, здание переделали под склады и даже молокозавод. Стена же осталась стоять, закрывая вид на хозяйственные постройки рядом с вокзалом.

Сегодня

Храм восстанавливают, и ансамбль снова возвращает себе достоинство. А "московская" стена остаётся архитектурным парадоксом Петербурга — напоминанием, что здесь, на Неве, иногда можно шагнуть прямо в сердце Москвы.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью