Кремлёвская стена в центре Петербурга? Москвичи удивляются не меньше петербуржцев

Если обойти станцию метро "Площадь Александра Невского", можно внезапно наткнуться на кусочек Москвы. Краснокирпичная стена с башенками и арками будто сошла с Кремля.
Но это вовсе не ошибка: перед вами часть Феодоровского собора, построенного к 300-летию дома Романовых.
Москва в Петербурге
Храм возвели в 1911–1914 годах на народные пожертвования. Архитектор Степан Кричинский задумал не только собор, но и целый ансамбль — с кремлёвской стеной и башнями. Его символика была прозрачной: объединение русских земель и двух столиц.
Два храма под одной крышей
Собор устроен на двух уровнях. Нижний посвящён Александру Невскому и Марии Магдалине, покровителям Александра III и его супруги. Верхний повторяет стиль московских храмов XVII века — эпохи первых Романовых.
Судьба в XX веке
После революции Феодоровский собор постигла участь многих храмов: службы прекратились, здание переделали под склады и даже молокозавод. Стена же осталась стоять, закрывая вид на хозяйственные постройки рядом с вокзалом.
Сегодня
Храм восстанавливают, и ансамбль снова возвращает себе достоинство. А "московская" стена остаётся архитектурным парадоксом Петербурга — напоминанием, что здесь, на Неве, иногда можно шагнуть прямо в сердце Москвы.