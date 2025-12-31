История и наука о самом загадочном моменте года: почему Новый год начинается именно в полночь

Новый год — это не только старый добрый праздник, но и повод задуматься о нашем времени, истории и связи с природными ритмами.

Многие задаются вопросом: почему Новый год начинается именно с полуночи 31 декабря? Почему не 30-е или 2-е января? Или вообще не в другое время года?

Ответ находится в истории, культуре и астрономии — в совокупности, которую мы сейчас попробуем понять.

История создания календаря и выбор даты

Все началось в Древнем Риме. Изначально календарь насчитывал всего 10 месяцев, и Новый год приходился на весну, сообщает РуВики.

Позже, около 700 года до нашей эры, царь Нума Помпилий добавил два месяца — январь и февраль, а первый месяц года назвали в честь бога Януса.

Янус — бог дверей, начал и переходов, смотрящий и в прошлое, и в будущее.

Позже, в 46 году до н.э., Юлий Цезарь реформировал календарь, создав так называемый Юлианский календарь. Он установил начало года именно 1 января.

В России же, как известно, до Петра I Новый год отмечали в разные даты, включая 1 марта и даже 1 сентября — в зависимости от религиозных и сельскохозяйственных циклов.

Петр I издал указ, чтобы Новый год праздновали с 1 января, как в Европе.

Астрономия и природные циклы

Если посмотреть с научной точки зрения, календарь — это всего лишь удобная условность. Год — это время, за которое Земля делает полный круг вокруг Солнца.

Но в этом цикле нет определенной стартовой точки.

Существует астрономическое событие — зимнее солнцестояние — момент, когда ночь самая длинная, а после неё световой день начинает увеличиваться.

Обычно это происходит в конце декабря, но не совпадает с календарным Новым годом. В этот момент ось вращения планеты немного наклонена по отношению к плоскости этой орбиты.

Эти изменения влияют на смену времен года и служат основой для зимних и летних солнцестояний, пишет Лента.

Разные календари — разные праздники

В мире существует много календарей, каждый из которых выбирает свою точку отсчёта года.

Китайский Новый год связан с лунным циклом и отмечается во время второго новолуния после зимнего солнцестояния. Поэтому он «плавает» и выпадает на разные даты в конце января — феврале.

Иранский Новый год, или Ноуруз, приходит с весенним равноденствием — это день, когда день и ночь становятся равными, обычно 21 марта.

Еврейский Новый год, Рош ха-Шана, обычно празднуется в сентябре или октябре.

Каждая из этих дат отражает свое культурное и природное значение, и ни одна из них не может быть названа «настоящим» началом года с научной точки зрения.

Наука и точный подсчет времени

Для астрономов и учёных всякий календарь — это условность. Например, существует понятие Юлианского дня — непрерывного счёта времени, начиная с далёкого прошлого.

Международный астрономический союз не назначает конкретной даты начала года, так как любой выбор — это договоренность.

Даже длина календарного года несовершенна — она чуть больше 365 суток, поэтому в календарях появляются высокосные годы, чтобы синхронизировать счёт, пишет Рамблер.

Дата и время Нового года — это результат культурных и исторических договорённостей, а не физического или астрономического закона.

Традиция начинать год с полуночи 31 декабря — наследие древних римлян, подкрепленное реформами Юлия Цезаря и усилиями европейских правителей, таких как Пётр I.

Однако если смотреть с космоса, момент зимнего солнцестояния — самое логичное и природное начало нового цикла, ведь именно тогда ночь достигает максимума, а дни начинают прибывать.