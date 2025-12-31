Городовой / Общество / «10 дней не сделает трагедии»: стоит ли следить за рационом в праздники и как не переедать
«10 дней не сделает трагедии»: стоит ли следить за рационом в праздники и как не переедать

Опубликовано: 31 декабря 2025 10:00
 Проверено редакцией
Новогодний стол
«10 дней не сделает трагедии»: стоит ли следить за рационом в праздники и как не переедать
Global Look Press /Victor Lisitsyn

Важно следить за количеством употребляемого алкоголя и периодически «убирать себя из-за стола».

Новый год — это не только салют и подарки, но и риск набить живот до отказа. Диетологи уверяют: можно наслаждаться праздником, не мучаясь потом тяжестью и лишними килограммами.

Главное — подойти с умом.

Нутрициолог клиники Docdeti Виктория Вишнякова рассказала «Городовому», как не переедать в праздники.

«Нужно в первую очередь следить не за едой, а за количеством употребляемого алкоголя. На самом деле он забирает у нас праздник. Можно чередовать алкогольные напитки с минералкой.

Мы бы, может быть, и наелись одной порцией, но под бокал вина сервелатик ещё возьмём или бутербродик, ещё что-то. В итоге переедаем.

Каждый лишний бокал — это плюс калории, плюс промилле алкоголя, плюс закуски», — отмечает эксперт.

Кроме того, как отмечает нутрициолог, за столом важно делать паузы.

«Физически убираю себя из-за стола. Неважно как. В туалет иду поправить прическу, но я выхожу из-за стола. Как правило, тогда нет чувства голода, и ничто не побуждает есть ещё.

И сажусь, когда появляется хотя бы какое-то чувство голода. То есть поели две порции салата, ушли из-за стола и потом возвращаетесь к горячему, к десертам», — советует эксперт.

По словам Виктории Вишняковой, когда мы сидим за столом, то накладываем себе в тарелку еду, потому что так мы чувствуем голод глазами.

В то же время, если у вас сбалансированный рацион, то дать себе расслабиться в праздники можно.

«10 дней не сделает трагедии. А вот как раз таки переживание из-за перееданий, оно больше нанесёт вреда, чем пользы», — отмечает нутрициолог.

Люди сначала переживают, что много съели, а потом заедают стресс. Поэтому можно позволить себе и салат с майонезом или сладкий десерт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
