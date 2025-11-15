Копии под открытым небом: куда исчез оригинальный мрамор Летнего сада

Летний сад — музей под открытым небом, где почти ничего не осталось от оригинала. Из 92 мраморных статуй и бюстов, заказанных Петром I у итальянских мастеров, ни одна сегодня не стоит на своих местах.
После трёх веков под дождями и снегом петербургский климат победил мрамор. В конце XX века реставраторы приняли трудное решение: сохранить — значит спрятать.
Так началась "вторая жизнь" Летнего сада, где под кронами лип теперь стоят точные копии из искусственного мрамора.
Где искать подлинники
Настоящие скульптуры — в залах Михайловского замка, который теперь входит в состав Русского музея. Там, в полумраке залов, можно рассмотреть каждую трещину, оставленную временем.
Здесь хранятся работы мастеров, чьи имена знал весь Рим XVIII века — Пьетро Баратта, Джованни Бонацца, Антонио Коррадини. Они создавали богов, нимф и аллегории наук, чтобы новый город на Неве выглядел не хуже Версаля.
Иллюзия, которая работает
Когда в 2012 году в сад вернули копии, горожане спорили — не исчезнет ли магия? Но возможно, что она — не в мраморе. Она — в самом пространстве сада: в свете между липами, в отражениях на воде и в тишине, которая делает всё вокруг живым.