Копии под открытым небом: куда исчез оригинальный мрамор Летнего сада
Копии под открытым небом: куда исчез оригинальный мрамор Летнего сада

Опубликовано: 15 ноября 2025 17:15
Скульптура
Копии под открытым небом: куда исчез оригинальный мрамор Летнего сада
Городовой ру

Кажется, что статуи Летнего сада смотрят на вас веками — но на самом деле они родились всего десять лет назад.

Летний сад — музей под открытым небом, где почти ничего не осталось от оригинала. Из 92 мраморных статуй и бюстов, заказанных Петром I у итальянских мастеров, ни одна сегодня не стоит на своих местах.

После трёх веков под дождями и снегом петербургский климат победил мрамор. В конце XX века реставраторы приняли трудное решение: сохранить — значит спрятать.

Так началась "вторая жизнь" Летнего сада, где под кронами лип теперь стоят точные копии из искусственного мрамора.

Где искать подлинники

Настоящие скульптуры — в залах Михайловского замка, который теперь входит в состав Русского музея. Там, в полумраке залов, можно рассмотреть каждую трещину, оставленную временем.

Здесь хранятся работы мастеров, чьи имена знал весь Рим XVIII века — Пьетро Баратта, Джованни Бонацца, Антонио Коррадини. Они создавали богов, нимф и аллегории наук, чтобы новый город на Неве выглядел не хуже Версаля.

Иллюзия, которая работает

Когда в 2012 году в сад вернули копии, горожане спорили — не исчезнет ли магия? Но возможно, что она — не в мраморе. Она — в самом пространстве сада: в свете между липами, в отражениях на воде и в тишине, которая делает всё вокруг живым.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
