Четыре дня мучений: почему после длинных выходных мы вспоминаем, как работать, дольше, чем отдыхаем

Психолог Наиля Бирарова рассказала, что для возвращения к регулярному трудовому распорядку после выходных людям обычно требуется несколько дней. В интервью она уточнила, что этот период адаптации может занимать от трёх до четырёх суток. Именно в это время организм перестраивается с состояния отдыха на рабочую активность.
При этом, по словам Бираровой, нельзя исключать индивидуальные особенности — кому-то хватает одного дня, а кто-то нуждается в гораздо большем промежутке. Она пояснила:
«Кто-то легко входит в рабочее состояние за день, а кому-то может не хватить и месяца. Нужно смотреть на состояние самого человека: его психотип, привычный распорядок дня, характер отдыха в выходные — был ли он активным или пассивным, творческим или, возможно, даже вредным для восстановления сил».
