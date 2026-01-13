Городовой / Город / Четыре дня мучений: почему после длинных выходных мы вспоминаем, как работать, дольше, чем отдыхаем
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Pixar обзавидуется: петербургская студия создала шедевр, который не требует глянца — это честно и с душой Город
Первый биржевой крах в России: как кризис 1873 года обрушил «дутые» состояния и изменил психологию Петербурга Учеба
Бабушки смертельной хваткой вцепились в эту мазь, а ученые бьют в колокол: пользы - мизер, вреда - хоть отбавляй, а вонь - словами не передать Полезное
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Четыре дня мучений: почему после длинных выходных мы вспоминаем, как работать, дольше, чем отдыхаем

Опубликовано: 13 января 2026 01:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Четыре дня мучений: почему после длинных выходных мы вспоминаем, как работать, дольше, чем отдыхаем
Городовой ру

За это время психика адаптируется и готовится к работе.

Психолог Наиля Бирарова рассказала, что для возвращения к регулярному трудовому распорядку после выходных людям обычно требуется несколько дней. В интервью она уточнила, что этот период адаптации может занимать от трёх до четырёх суток. Именно в это время организм перестраивается с состояния отдыха на рабочую активность.

При этом, по словам Бираровой, нельзя исключать индивидуальные особенности — кому-то хватает одного дня, а кто-то нуждается в гораздо большем промежутке. Она пояснила:

«Кто-то легко входит в рабочее состояние за день, а кому-то может не хватить и месяца. Нужно смотреть на состояние самого человека: его психотип, привычный распорядок дня, характер отдыха в выходные — был ли он активным или пассивным, творческим или, возможно, даже вредным для восстановления сил».

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью