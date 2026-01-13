Городовой / Город / Готовьтесь мерзнуть без предупреждения: по улице Ленсовета перекроют дорогу из-за срочного ремонта теплотрассы
Готовьтесь мерзнуть без предупреждения: по улице Ленсовета перекроют дорогу из-за срочного ремонта теплотрассы

Опубликовано: 13 января 2026 02:00
 Проверено редакцией
Готовьтесь мерзнуть без предупреждения: по улице Ленсовета перекроют дорогу из-за срочного ремонта теплотрассы
Готовьтесь мерзнуть без предупреждения: по улице Ленсовета перекроют дорогу из-за срочного ремонта теплотрассы
Городовой ру

Работы будут выполняться с 14 января по 3 февраля.

С 14 января в Московском районе Петербурга вступают в силу временные ограничения для автомобилей на улице Ленсовета. Причиной послужили работы по модернизации теплоэнергетических коммуникаций, которые продлятся до 3 февраля. Перекрытый участок простирается между Алтайской улицей и улицей Орджоникидзе.

Государственная административно-техническая инспекция города информирует, что подрядчик обязан организовать безопасное передвижение для пешеходов во время проведения работ. Сообщается, что любые неудобства связаны исключительно с необходимыми работами по обновлению инфраструктуры. Ожидается восстановление полного движения после завершения всех мероприятий.

Автор:
Юлия Аликова
Город
