Счет за свет и воду опоздает: новые сроки оплаты платежей в Петербурге с 1 марта
Счет за свет и воду опоздает: новые сроки оплаты платежей в Петербурге с 1 марта

Опубликовано: 27 февраля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Alexander Legky
Установленные сроки внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги являются фиксированными и обязательными для всех управляющих организаций.

С 1 марта 2026 года обновляются сроки оплаты коммунальных услуг: счета будут выставляться 5-го числа следующего месяца, а оплатить их нужно до 15-го. Об этом информирует прокуратура Санкт-Петербурга.

К примеру, счет за февраль 2026 года придет 5 марта, и оплатить ЖКУ за этот период следует не позднее 15 марта.

Эти даты оплаты жилищно-коммунальных услуг обязательны и фиксированы для всех управляющих компаний и поставщиков услуг.

"Помните, что собственники и наниматели жилых помещений обязаны своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги", — подчеркнули в пресс-службе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
