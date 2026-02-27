Счет за свет и воду опоздает: новые сроки оплаты платежей в Петербурге с 1 марта

С 1 марта 2026 года обновляются сроки оплаты коммунальных услуг: счета будут выставляться 5-го числа следующего месяца, а оплатить их нужно до 15-го. Об этом информирует прокуратура Санкт-Петербурга.
К примеру, счет за февраль 2026 года придет 5 марта, и оплатить ЖКУ за этот период следует не позднее 15 марта.
Эти даты оплаты жилищно-коммунальных услуг обязательны и фиксированы для всех управляющих компаний и поставщиков услуг.
"Помните, что собственники и наниматели жилых помещений обязаны своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги", — подчеркнули в пресс-службе.