Городовой / Вопросы о Петербурге / Какой прогноз погоды на апрель в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Салат из пекинской капусты за 5 минут: легкий, нежный и вкусный – говится быстро и просто, всегда выручает Полезное
Метро Петербурга: «Площадь Восстания» частично закроют со 2 марта Город
Секрет приготовления идеальных котлет: получатся воздушными и нежными – муж забудет дорогу к маме Полезное
Букет-ловушка: почему черёмуха и гиацинты — худшие подарки на 8 марта Город
Стаканы для рассады - непростительная ошибка: выращиваю томаты в другой емкости - корни стали прочнее, чем у баобаба Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какой прогноз погоды на апрель в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 27 февраля 2026 13:55
 Проверено редакцией
Какой прогноз погоды на апрель в Санкт-Петербурге?
Какой прогноз погоды на апрель в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Апрель в Санкт-Петербурге принесет долгожданное тепло, но ждать стабильно высокой температуры не стоит.

В апреле 2026 года в Санкт-Петербурге ожидается переменчивая весенняя погода: в начале месяца возможны остаточные заморозки, но к середине ожидается потепление до +8…+12°C (иногда до + 15…+17°C). Конец апреля может принести похолодание до +5…+7°C. Ожидается неустойчивая погода, стоит брать непромокаемую одежду.

Ключевые особенности апреля 2026 (прогноз):

Температурный режим: В первой половине месяца — потепление до +4…+6°C, к концу возможно до +10°C.

Осадки и ветер: Высокая вероятность переменчивой погоды, возвращение холодов в конце месяца.

Рекомендации: Одеваться многослойно, иметь при себе ветровку или плащ.

Прогнозы на весну 2026 года указывают на то, что после переменчивой зимы апрель принесет долгожданное тепло, однако не стоит ожидать стабильно высокой температуры в течение всего месяца.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью