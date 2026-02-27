Какой прогноз погоды на апрель в Санкт-Петербурге?

В апреле 2026 года в Санкт-Петербурге ожидается переменчивая весенняя погода: в начале месяца возможны остаточные заморозки, но к середине ожидается потепление до +8…+12°C (иногда до + 15…+17°C). Конец апреля может принести похолодание до +5…+7°C. Ожидается неустойчивая погода, стоит брать непромокаемую одежду.
Ключевые особенности апреля 2026 (прогноз):
Температурный режим: В первой половине месяца — потепление до +4…+6°C, к концу возможно до +10°C.
Осадки и ветер: Высокая вероятность переменчивой погоды, возвращение холодов в конце месяца.
Рекомендации: Одеваться многослойно, иметь при себе ветровку или плащ.
Прогнозы на весну 2026 года указывают на то, что после переменчивой зимы апрель принесет долгожданное тепло, однако не стоит ожидать стабильно высокой температуры в течение всего месяца.