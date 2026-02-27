Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие концерты запланированы в апреле в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Салат из пекинской капусты за 5 минут: легкий, нежный и вкусный – говится быстро и просто, всегда выручает Полезное
Метро Петербурга: «Площадь Восстания» частично закроют со 2 марта Город
Секрет приготовления идеальных котлет: получатся воздушными и нежными – муж забудет дорогу к маме Полезное
Букет-ловушка: почему черёмуха и гиацинты — худшие подарки на 8 марта Город
Стаканы для рассады - непростительная ошибка: выращиваю томаты в другой емкости - корни стали прочнее, чем у баобаба Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие концерты запланированы в апреле в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 27 февраля 2026 15:35
 Проверено редакцией
бутман, саксофон
Какие концерты запланированы в апреле в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/Bulkin Sergey
В апреле 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет несколько заметных музыкальных событий — от рок-хитов до джазовых импровизаций и классических концертов.

Апрель 2026 года в Санкт-Петербурге обещает быть насыщенным на музыкальные события — от рок-хитов до джазовых импровизаций и классических концертов. Вот несколько интересных мероприятий, которые могут привлечь внимание меломанов.

Concord Orchestra: «Симфонические рок-хиты. Лучшее»

Дата: 5 апреля, 19:00. Место: БКЗ «Октябрьский».

Первый в мире танцующий симфонический оркестр представит шоу, где рок встречается с симфонией. В программе — культовые хиты Nirvana, Scorpions, Linkin Park, Metallica, Thirty Seconds To Mars, Nightwish, Led Zeppelin, Limp Bizkit, Muse, Pink Floyd, Queen и других легендарных групп.

Особенность шоу — музыканты исполняют композиции наизусть, без пюпитров, а также сопровождают музыку танцевальными движениями. Зрителей ждут фантастические спецэффекты, гипнотический видеоряд и впечатляющие костюмы.

Концерт «Шедевры мирового джаза»

Дата: 2 апреля, 19:00. Место: концертный зал «Колизей Арена».

Оркестр Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки представит программу, посвящённую «золотому фонду» свинга. В центре внимания — партитуры Дюка Эллингтона и Каунта Бэйси. Вместе с оркестром на сцену выйдут специальные гости: гитарист и вокалист Гасан Багиров, музыкант с губной гармоникой Максим Некрасов и перкуссионист Андрей Горбунов.

Музыканты отказываются от современных обработок в пользу исторически точных партитур 1930–1940-х годов. Они стремятся воссоздать атмосферу эпохи, сохранив оригинальные аранжировки и энергетику.

Квартет Игоря Бутмана

Дата: 22 апреля, 19:00. Место: джаз-клуб Игоря Бутмана.

Один из самых известных джазовых квартетов страны выступит с клубным концертом. Джаз-клуб Игоря Бутмана — традиционное место для ценителей этого жанра, где можно насладиться живой музыкой в уютной атмосфере.

Группа «Пикник»

Дата: 1–2 апреля. Место: БКЗ «Октябрьский».

Легендарная рок-группа представит свои хиты на сцене одного из крупнейших концертных залов города. «Пикник» известен атмосферными выступлениями и визуальными эффектами, которые дополняют музыкальные композиции.

Другие заметные события

  • Группа «Любэ». Концерт пройдёт 3 апреля в 19:00 в БКЗ «Октябрьский».
  • Хор Сретенского монастыря. Выступление состоится 16 апреля в 19:00 в БКЗ «Октябрьский».
  • Cinema Medley 2: Оппенгеймер. Концерт пройдёт 11 апреля в 19:00 в Лахта Холл.

Перед посещением концертов рекомендуется уточнять актуальную информацию о билетах и расписании на официальных сайтах площадок или в афишах.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью