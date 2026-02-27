Какие концерты запланированы в апреле в Санкт-Петербурге?

Апрель 2026 года в Санкт-Петербурге обещает быть насыщенным на музыкальные события — от рок-хитов до джазовых импровизаций и классических концертов. Вот несколько интересных мероприятий, которые могут привлечь внимание меломанов.

Concord Orchestra: «Симфонические рок-хиты. Лучшее»

Дата: 5 апреля, 19:00. Место: БКЗ «Октябрьский».

Первый в мире танцующий симфонический оркестр представит шоу, где рок встречается с симфонией. В программе — культовые хиты Nirvana, Scorpions, Linkin Park, Metallica, Thirty Seconds To Mars, Nightwish, Led Zeppelin, Limp Bizkit, Muse, Pink Floyd, Queen и других легендарных групп.

Особенность шоу — музыканты исполняют композиции наизусть, без пюпитров, а также сопровождают музыку танцевальными движениями. Зрителей ждут фантастические спецэффекты, гипнотический видеоряд и впечатляющие костюмы.

Концерт «Шедевры мирового джаза»

Дата: 2 апреля, 19:00. Место: концертный зал «Колизей Арена».

Оркестр Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки представит программу, посвящённую «золотому фонду» свинга. В центре внимания — партитуры Дюка Эллингтона и Каунта Бэйси. Вместе с оркестром на сцену выйдут специальные гости: гитарист и вокалист Гасан Багиров, музыкант с губной гармоникой Максим Некрасов и перкуссионист Андрей Горбунов.

Музыканты отказываются от современных обработок в пользу исторически точных партитур 1930–1940-х годов. Они стремятся воссоздать атмосферу эпохи, сохранив оригинальные аранжировки и энергетику.

Квартет Игоря Бутмана

Дата: 22 апреля, 19:00. Место: джаз-клуб Игоря Бутмана.

Один из самых известных джазовых квартетов страны выступит с клубным концертом. Джаз-клуб Игоря Бутмана — традиционное место для ценителей этого жанра, где можно насладиться живой музыкой в уютной атмосфере.

Группа «Пикник»

Дата: 1–2 апреля. Место: БКЗ «Октябрьский».

Легендарная рок-группа представит свои хиты на сцене одного из крупнейших концертных залов города. «Пикник» известен атмосферными выступлениями и визуальными эффектами, которые дополняют музыкальные композиции.

Другие заметные события

Группа «Любэ». Концерт пройдёт 3 апреля в 19:00 в БКЗ «Октябрьский».

Хор Сретенского монастыря. Выступление состоится 16 апреля в 19:00 в БКЗ «Октябрьский».

Cinema Medley 2: Оппенгеймер. Концерт пройдёт 11 апреля в 19:00 в Лахта Холл.