Какие концерты запланированы в апреле в Санкт-Петербурге?

Апрель 2026 года в Санкт-Петербурге обещает быть насыщенным на музыкальные события — от рок-хитов до джазовых импровизаций и классических концертов. Вот несколько интересных мероприятий, которые могут привлечь внимание меломанов.
Concord Orchestra: «Симфонические рок-хиты. Лучшее»
Дата: 5 апреля, 19:00. Место: БКЗ «Октябрьский».
Первый в мире танцующий симфонический оркестр представит шоу, где рок встречается с симфонией. В программе — культовые хиты Nirvana, Scorpions, Linkin Park, Metallica, Thirty Seconds To Mars, Nightwish, Led Zeppelin, Limp Bizkit, Muse, Pink Floyd, Queen и других легендарных групп.
Особенность шоу — музыканты исполняют композиции наизусть, без пюпитров, а также сопровождают музыку танцевальными движениями. Зрителей ждут фантастические спецэффекты, гипнотический видеоряд и впечатляющие костюмы.
Концерт «Шедевры мирового джаза»
Дата: 2 апреля, 19:00. Место: концертный зал «Колизей Арена».
Оркестр Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки представит программу, посвящённую «золотому фонду» свинга. В центре внимания — партитуры Дюка Эллингтона и Каунта Бэйси. Вместе с оркестром на сцену выйдут специальные гости: гитарист и вокалист Гасан Багиров, музыкант с губной гармоникой Максим Некрасов и перкуссионист Андрей Горбунов.
Музыканты отказываются от современных обработок в пользу исторически точных партитур 1930–1940-х годов. Они стремятся воссоздать атмосферу эпохи, сохранив оригинальные аранжировки и энергетику.
Квартет Игоря Бутмана
Дата: 22 апреля, 19:00. Место: джаз-клуб Игоря Бутмана.
Один из самых известных джазовых квартетов страны выступит с клубным концертом. Джаз-клуб Игоря Бутмана — традиционное место для ценителей этого жанра, где можно насладиться живой музыкой в уютной атмосфере.
Группа «Пикник»
Дата: 1–2 апреля. Место: БКЗ «Октябрьский».
Легендарная рок-группа представит свои хиты на сцене одного из крупнейших концертных залов города. «Пикник» известен атмосферными выступлениями и визуальными эффектами, которые дополняют музыкальные композиции.
Другие заметные события
- Группа «Любэ». Концерт пройдёт 3 апреля в 19:00 в БКЗ «Октябрьский».
- Хор Сретенского монастыря. Выступление состоится 16 апреля в 19:00 в БКЗ «Октябрьский».
- Cinema Medley 2: Оппенгеймер. Концерт пройдёт 11 апреля в 19:00 в Лахта Холл.
Перед посещением концертов рекомендуется уточнять актуальную информацию о билетах и расписании на официальных сайтах площадок или в афишах.