Елку больше не выбрасываю: закапываю на даче и она кормит всю семью целый год

Радость можно превратить в пользу для дома.

Новогодние торжества неизбежно подводят к вопросу, который встает перед каждым, кто приносил в дом живое дерево: что делать с ёлкой после того, как праздник отгремел?

Этот вопрос выходит за рамки бытовой неудобности, затрагивая экологические аспекты.

Флорист, ботаник, кандидат биологических наук, чемпион России по профессиональной флористике Андрей Филоненко подробно разъясняет порталу «Городовой», как правильно распорядиться главным символом зимы.

Этический аспект: фермы против браконьерства

Эксперт подчеркивает разницу между законно выращенными деревьями и нелегально срубленными. Если речь идет о ёлках, специально выращенных на фермах, их использование не несет вреда природе.

“Если мы говорим про живую елку, то, безусловно, это достаточно экологично, когда они используются, потому что эти елки специально, целенаправленно выращиваются на фермах, точно так же, как выращиваются сельскохозяйственные растения и животные”.

Филоненко проводит прямую аналогию со срезанными цветами:

“Так мы выращиваем все срезанные цветы”.

Однако ситуация кардинально меняется, когда дерево было срублено незаконно:

“Действительно, наносит урон экосистемам, разрушает лесные сообщества, это плохо”.

Ловушка крупногабаритного мусора: бытовая ошибка

Наиболее распространенный и наименее экологичный способ избавления от ели — выброс её на обычную помойку. Специалист указывает на юридический и практический аспект этой ошибки.

“Когда мы выкидываем обычную натуральную елку на пункт приёма ТБО, твердых отходов, на помойку, то эта елка попадает под категорию крупногабаритного мусора”.

Ёлка высотой около двух метров легко превышает допустимый размер (более полуметра по любому измерению). Следовательно, выбрасывать её в таком виде нельзя.

“Ее требуется распилить и разрезать на части, либо искать большой контейнер для приема такого крупногабаритного мусора”.

Углеродный удар: последствия на свалке

Вторая серьезная проблема связана с разложением дерева на полигонах ТБО. В условиях свалки процесс гниения замедлен и неконтролируем, что приводит к нежелательным последствиям для атмосферы.

“При разложении, особенно в условиях больших свалок ТБО, елки медленно гниют и выделяют достаточно большое количество углекислого газа”.

Углеродный след от двухметровой ели поражает воображение:

“Углеродный след составляет от двухметровой елки порядка 16 килограмм. Это очень много, и сегодня весь мир говорит о том, что надо подходить к этому вопросу осознанно, и избыток углекислого газа очень сильно влияет на глобальное потепление”.

Экологически чистые пути: компост и переработка

Эксперт предлагает два основных экологичных сценария для утилизации ели.

1. Компостирование — самый естественный путь. Самый экологичный способ, по мнению биолога, — превратить дерево в компост, где оно будет “естественным образом медленно разлагаться среди других растений”.

Для этого необходимо вывезти ёлку за город, например, на дачный участок:

"Распилить и оставить, пересыпав землей или же другими растительными отходам на несколько лет, чтобы...естественным образом сгнила".

2. Пункты приёма и превращение в щепу. Для тех, кто не имеет возможности выехать за город зимой, организованы сотни пунктов приема живых елок. Эти станции специализируются на переработке.

Чаще всего ели превращаются в щепу, которая затем используется для мульчирования газонов или декоративной засыпки вокруг деревьев.

3. Коммерческий вывоз — удобство за плату. Наконец, существует вариант, не требующий личных усилий: обращение к коммерческим фирмам.

“То есть можно заказать специалистов, которые аккуратно упакуют и вывезут елку из квартиры”.

Хотя это, безусловно, “стоит денег, но зато никакой мороки самому”.

Таким образом, ответственность за новогоднее дерево не заканчивается после снятия игрушек — она переходит в сферу осознанного обращения с природными ресурсами.

