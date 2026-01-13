Неожиданный поворот: питерские начальники требуют от будущих сотрудников дружбы с искусственным разумом

Более половины компаний отметили стабильную работу бизнеса в 2025 году, связывая это с развитием коллективов и внедрением современных технологий.

Петербургские организации проявляют возрастающий интерес к инвестициям в развитие своих работников и внедрение искусственного интеллекта. Наиболее заметные изменения касаются ожиданий стабильности в следующем году: такие надежды связывают 53% работодателей, ставя во главу угла вложения в персонал и современные технологии. В последние месяцы многие предприятия приняли решение повысить заработную плату сотрудникам — о таком шаге сообщили 52% компаний.

Среди дополнительных мер почти половина руководителей (43%) выделили средства на обучение сотрудников. Треть организаций (33%) уже используют решения на основе искусственного интеллекта, а 30% озабочены созданием привлекательного имиджа работодателя. В практике компаний встречаются улучшение мотивационных систем (27%), автоматизация кадровых процессов (24%), стремление увеличить выручку (21%) и расширить клиентскую аудиторию (20%).

Важной темой для бизнеса остаётся вопрос дефицита специалистов. Более половины работодателей (53%) отмечают сложности в поиске квалифицированных работников, а 21% компаний говорят о крайне острой нехватке персонала. Кроме того, 22% сталкиваются с нехваткой кадров сразу по нескольким профессиям.

В сегменте гостиничного и ресторанного бизнеса кадровый голод достигает 32%, в логистике — 27%. Для розничной торговли, строительных, девелоперских и лёгкопромышленных предприятий этот показатель составляет по 22%. Проблемы подбора персонала особенно актуальны для строительной отрасли (45%), предприятий тяжёлой промышленности (43%) и IT-компаний (41%).

К числу других сложностей в работе организаций руководители относят эмоциональное выгорание сотрудников — это отметили 39%, — и увеличение кадровых перестановок, о чём сообщили 27%. Каждый четвёртый работодатель отказался от корпоративных мероприятий. При этом 23% компаний наблюдают снижение лояльности коллектива, а 20% — рост конфликтов внутри команд.

Чтобы справиться с задачами управления персоналом, петербургские предприятия уделяют максимальное внимание обучению и развитию своих работников — таким путём идут 48% компаний. Вторая по значимости задача — развитие корпоративной культуры и формирование прочного бренда работодателя, об этом сообщают 40% представителей бизнеса. Ещё 38% считают основным направлением повышение эффективности работы.

В вопросе отбора новых специалистов ключевыми считаются:

профессиональное мастерство — 68%;

опыт работы — 62%;

быстрая обучаемость и адаптация — 45%.

Использование искусственного интеллекта при решении кадровых задач находится на начальных этапах: на постоянной основе его применяют только 4% организаций, треть компаний обращается к этим инструментам время от времени, а 22% находятся на стадии экспериментов. В планах на ближайшие два года 13% работодателей намерены ввести эти технологии.

Несмотря на описанные сложности, бизнес Петербурга в целом сохраняет позитивный настрой: 63% предприятий планируют увеличить заработную плату в 2026 году, ещё четверть сохранит её на текущем уровне. Ситуация на рынке труда остаётся сложной, но управляемой.

