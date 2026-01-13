Искра среди шедевров: что всполошило стражей Эрмитажа на рассвете?

В понедельник утром в одном из залов Эрмитажа произошёл инцидент, связанный с электроснабжением. Как сообщили представители городского управления по чрезвычайным ситуациям, информация о случившемся поступила дежурному 12 января в 6:19.
Сообщается, что короткое замыкание возникло в серверной комнате на четвёртом этаже здания, площадь которой составляет 30 квадратных метров. Сотрудникам службы удалось устранить проблему в течение получаса — к 6:55 последствия были ликвидированы. В ведомстве подчеркнули, что никто не пострадал.
На место происшествия отправились 24 специалиста спасательной службы, которые использовали пять машин специального назначения.
