Городовой / Общество / Сердце скажет спасибо: 5 причин чаще включать опята в осенне-зимнее меню
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шопинг по Невскому: 5 мест, где до сих пор можно найти «ушедшие» бренды и купить финские товары Общество
Кровать-повитуха: в России придумали ложе, которое без прикосновений следит за состоянием роженицы Город
Он строил не просто завод, а дворец: секрет немецкого гения, оставившего в Петербурге сказочное наследие Город
Когда фамилия становится испытанием: Никита Ефремов о «семейном проклятии» своей знаменитой династии Город
Арена исчезла, осталась рана: после полного разбора самостроя «Спорт Палас» начали лечить землю Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Сердце скажет спасибо: 5 причин чаще включать опята в осенне-зимнее меню

Опубликовано: 15 ноября 2025 20:30
опята
Сердце скажет спасибо: 5 причин чаще включать опята в осенне-зимнее меню
Legion-media

Эти лесные грибы не только вкусны, но и помогают укрепить сосуды, поддержать иммунитет и сохранить энергию.

Осенние опята — один из самых доступных и полезных даров природы. Сейчас их легко найти в берёзовых и ольховых рощах, а польза этих грибов давно подтверждена диетологами. Главное — собирать их правильно и тщательно готовить, ведь именно термическая обработка делает опята безопасными и максимально питательными.

1. Источник белка без лишних калорий

В 100 граммах свежих опят — всего 20 ккал и около 2 граммов белка. Это отличная альтернатива мясу для тех, кто следит за фигурой. Клетчатка из грибов помогает дольше сохранять чувство сытости и улучшает пищеварение.

2. Магний и калий для сердца

Опята богаты минералами, которые помогают поддерживать эластичность сосудов и нормализуют давление. Калий регулирует сердечный ритм, а магний снижает уровень стресса и укрепляет сердечную мышцу.

3. Железо против усталости

Содержание железа (около 0,8 мг на 100 г) делает опята особенно ценными для поддержания уровня гемоглобина. Они помогают бороться с хронической усталостью и улучшают снабжение тканей кислородом.

4. Природная защита от микробов

Эти грибы обладают лёгкими антибактериальными свойствами и способны подавлять развитие вредных микроорганизмов, включая кишечную палочку и стафилококк. Осенью это особенно актуально — в сезон простуд.

5. Витамины группы B для энергии и кожи

Опята содержат витамины B2 и B3, которые поддерживают нервную систему, кожу и обмен веществ. Регулярное употребление помогает чувствовать себя бодрее и выглядит лучше.

Эксперты напоминают: при заболеваниях желудка, печени или почек опята лучше ограничить, а детям до 10 лет давать с осторожностью. В остальном эти грибы — идеальный осенний продукт, который укрепляет организм и делает рацион полезнее.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью