Маддалена пал, а пояс уехал: Махачев взошёл на трон полусреднего веса UFC

Ислам Махачев, представляющий Россию, стал новым чемпионом в полусреднем весе Абсолютного бойцовского чемпионата, победив австралийского спортсмена Джека Делла Маддалена. Соревнования состоялись на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Судьи признали Махачева сильнее по итогам всех пяти раундов решением единогласно.

Российский спортсмен отметил уже 34 года, и за свою карьеру он одержал 28 побед, потерпев только одно поражение. Его серия непрерывных успешных поединков составляет 16 боёв. Единственный раз Махачев уступил сопернику в октябре 2015 года — тогда его сильнее оказался бразилец Адриан Мартинс.